Gießen dreht die Partie in Steinbach - Kickers Offenbach mit Heimsieg

Ein Spiel mit zwei Gesichtern erlebten die 1056 Zuschauer. Der TSV Steinbach Haiger ging bereits in der 4. Minute durch Justin Steinkötter in Führung – ein Start nach Maß für die ambitionierten Hausherren. Doch Gießen ließ sich nicht abschütteln. Oliver Kovacic glich nach 34 Minuten aus, ehe Ole Käuper in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) erneut für Steinbach traf. Was danach folgte, war ein mutiger und kämpferischer Auftritt des FC Gießen. Wessam Abdel-Ghani glich in der 62. Minute zum 2:2 aus, ehe Oliver Kovacic mit seinem zweiten Treffer (66.) die Partie endgültig drehte. Gießen zeigte eine starke Moral und belohnte sich mit dem achten Saisonsieg. ---

Kickers Offenbach setzte sich vor 5215 Zuschauern mit 3:1 gegen den FC 08 Villingen durch. Die Mannschaft stellte die Weichen früh auf Sieg: Kristjan Arh Cesen traf bereits in der 7. Minute zur Führung, Valdrin Mustafa legte nur zehn Minuten später das 2:0 nach (17.). Doch Villingen zeigte sich nicht völlig chancenlos: Karlo Kuranyi brachte die Gäste in der 26. Minute zurück ins Spiel. Eine Rote Karte für Nico Tadic kurz vor der Pause (45.) schwächte die Gäste. Nach Wiederanpfiff machte erneut Valdrin Mustafa (52.) mit seinem zweiten Treffer alles klar. ---

Trier und Freiburg II treffen als direkte Tabellennachbarn aufeinander. Beide Mannschaften wollen sich im sicheren Mittelfeld behaupten, wobei Freiburg zuletzt mit einem 2:0 gegen Walldorf überzeugte. Für Trier wäre ein Heimsieg wichtig, um den Abstand zur Abstiegszone weiter auszubauen. ---

Die Barockstadt will nach dem torlosen Remis in Trier den positiven Lauf fortsetzen. Die Stuttgarter Kickers hingegen müssen nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Bahlingen zurück in die Spur finden. Mit einem Sieg könnten sie an Steinbach Haiger vorbeiziehen. ---

Göppingen braucht im Heimspiel gegen Walldorf dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Gäste aus Walldorf rangieren nach der Niederlage in Freiburg weiter im gesicherten Mittelfeld. Mit 37 Punkten wäre ein Auswärtssieg auch für sie ein Befreiungsschlag. ---

Nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt II will der FSV im Heimspiel gegen Homburg zurück in die Erfolgsspur. Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen an, nachdem sie Offenbach mit 5:1 geschlagen haben. Beide Teams trennen aktuell sechs Punkte. ---

Freiberg kassierte zuletzt in Kassel eine Niederlage und will den Anschluss an Platz zwei nicht verlieren. Gegen Frankfurt II, das im Keller steckt, zählt für die Gastgeber nur ein Sieg. Die Hessen dagegen benötigen jeden Punkt, um im Abstiegskampf zu bestehen. ---

Morgen, 14:00 Uhr Bahlinger SC gegen FSV Mainz 05 II

Im Duell zweier punktgleicher Teams geht es um einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Bahlingen feierte zuletzt einen Auswärtssieg bei den Stuttgarter Kickers. Auch Mainz überzeugte trotz der 1:5-Niederlage gegen Hoffenheim phasenweise im Offensivspiel. ---

So., 20.04.2025, 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II gegen KSV Hessen Kassel