Giesinger Bräu und MTV-Herren verlängern Partnerschaft erneut von Philipp Ropers · Heute, 09:06 Uhr · 0 Leser

Die Winterpause neigt sich dem Ende zu und die Vorbereitung steht vor der Tür. Die Herren des MTV Diessen haben die Zeit genutzt, um auch neben dem Platz einen wichtigen Schritt zu gehen und die Partnerschaft mit Giesinger Bräu verlängert.



Seit Anfang 2020 unterstützt Giesinger Bräu das Team vom Ammersee als unschlagbarer Partner und großzügiger Sponsor. Mitte Januar erneuerten die Diessener die Kooperation bei einem Treffen in Giesing um drei weitere Jahre bis Ende 2028.





MTV-Spielertrainer Philipp Ropers ist glücklich: „Die Partnerschaft mit Giesinger Bräu war vor sechs Jahren ein großer und wichtiger Schritt auf unserem Weg. Die erneute Verlängerung ist nun die logische Konsequenz einer gelebten und erfolgreichen Kooperation. Wir bedanken uns bei Steffen Marx und Giesinger Bräu für die bisherige und freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit!“