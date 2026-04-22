Giesen übernimmt die Spitze – Rückschläge für Neuhof und Hasede Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 im Überblick von FD · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hat das Titelrennen neu sortiert. Während der TSV Giesen die Tabellenführung übernahm, mussten sowohl Blau-Weiß Neuhof als auch TuS Hasede empfindliche Rückschläge hinnehmen. Im Tabellenkeller gelangen wichtige Punktgewinne.

Der MTV Almstedt setzte sich knapp gegen den SV Alfeld durch und bestätigte damit seine stabile Entwicklung der vergangenen Wochen. Nach einer torlosen ersten Hälfte entschied Lukas-Fabian Käsler die Partie unmittelbar nach Wiederanpfiff. Alfeld blieb über weite Strecken bemüht, konnte jedoch seine Offensivqualität nicht entscheidend einbringen und verpasste es, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

Der TSV Giesen unterstrich seine Ambitionen im Aufstiegsrennen mit einem überzeugenden Heimsieg gegen Schliekum. Früh brachte Johannes Eike die Gastgeber in Führung, Kevin Kreye erhöhte noch vor der Pause. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss zeigte sich Giesen abgeklärt und stellte durch Tim Fricke den Endstand her. Mit dem Erfolg übernimmt die Mannschaft die Tabellenführung und setzt ihre starke Serie fort.

Im Kellerduell sicherte sich Himmelsthür einen wichtigen Heimsieg. Lange Zeit blieb die Partie ausgeglichen und chancenarm, ehe Timothy Nicolaus in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielte. Für Himmelsthür bedeutet der Erfolg einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf, während Lenne weiterhin im Tabellenkeller verharrt.

Der VfL Borsum bestätigte seine aufsteigende Form mit einem verdienten Heimsieg gegen Afferde. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Marlon Goldbach die Gastgeber in Führung. In der Schlussphase sorgte Maximilian Wolfinger für die Entscheidung. Afferde konnte an die zuletzt gezeigten Leistungen nicht anknüpfen und bleibt im Mittelfeld.

Ambergau feierte einen deutlichen Sieg gegen Hasede und festigte damit seine Position in der oberen Tabellenhälfte. Jan Laumann prägte die Partie mit mehreren Treffern, während Hasede über weite Strecken keinen Zugriff fand. Der Anschlusstreffer durch Björn Karkoß blieb ohne nachhaltige Wirkung. Für Hasede ist es ein weiterer Rückschlag nach zuletzt schwankenden Auftritten.

Im Spitzenspiel musste Tabellenführer Neuhof eine späte Niederlage hinnehmen. Nach dem Ausgleich kurz nach der Pause entwickelte sich eine offene Partie, die erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Ein Eigentor brachte Pyrmont den Sieg und sorgte dafür, dass Neuhof die Tabellenführung verlor. Pyrmont bleibt damit weiterhin im Titelrennen.