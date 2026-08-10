Giesen startet torhungrig Harsum und Salzhemmendorf feiern Auftaktsiege von FD · Gestern, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Mit zahlreichen Toren, erfolgreichen Aufsteigern und einigen Überraschungen ist die Bezirksliga Hannover 4 in die Saison 2026/27 gestartet. Während der TSV Giesen seiner Favoritenrolle gerecht wurde und auch der SC Harsum erfolgreich begann, sorgten Aufsteiger FC Eldagsen und SC Drispenstedt mit Siegen für gelungene Premieren. Tabellenführer nach dem ersten Spieltag ist jedoch Blau-Weiß Salzhemmendorf.

Der SC Harsum erwischte einen Start nach Maß und setzte sich im Eröffnungsspiel am Freitagabend mit 4:2 gegen die SG Ambergau durch. Die Gastgeber legten mit drei Treffern innerhalb der ersten halben Stunde den Grundstein für den Erfolg und führten bereits nach 28 Minuten komfortabel mit 3:0. Ambergau kämpfte sich nach der Pause durch Treffer von Fabien Serwatke und Finn Bremer noch einmal heran, ehe Felix Lassan mit seinem dritten Treffer des Abends die Entscheidung herbeiführte. Für Harsum ist der Sieg ein gelungener Auftakt, während Ambergau nach einer ordentlichen Aufholjagd ohne Punkte bleibt.

Zwischen dem MTV Almstedt und Aufsteiger SV Newroz Hildesheim fielen zum Saisonauftakt keine Tore. Beide Mannschaften lieferten sich eine intensive Partie, in der sich die Defensivreihen weitgehend durchsetzten. Newroz musste die Begegnung nach einer Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit in Unterzahl beenden. Mit dem Punktgewinn dürfte insbesondere der Aufsteiger zufrieden sein, während Almstedt trotz Heimvorteils keinen erfolgreichen Saisonstart feiern konnte.

Der Vizemeister ließ gegen Aufsteiger Bodenwerder früh erkennen, warum er erneut zum engeren Favoritenkreis zählt. Bereits nach 19 Minuten führte der TSV Giesen durch Tore von Lennart Fiech und Marco Czauderna mit 3:0. Bodenwerder zeigte Moral und verkürzte nach der Pause, doch Patrick Sowa und Kapitän Tim Fricke sorgten in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Der zweite Treffer der Gäste änderte nichts mehr am überzeugenden Auftaktsieg der Giesener, die sich damit direkt in der Spitzengruppe einreihen.

Im Hildesheimer Stadtduell entschied ein spätes Tor die Partie zugunsten des SV Türk Gücü Hildesheim. Lange Zeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, ehe Lian Umuhire Mugaragu fünf Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer erzielte. Für Türk Gücü ist der Auswärtssieg ein wichtiger Erfolg nach einer schwierigen Vorsaison. Germania Ochtersum verpasste dagegen einen Punktgewinn zum Bezirksliga-Comeback.

Der SV Alfeld startete mit einem verdienten Auswärtssieg in die neue Spielzeit. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte ein Treffer kurz vor dem Seitenwechsel die Gäste auf Kurs. Im zweiten Durchgang baute Alfeld seine Führung konsequent aus und entschied die Begegnung spätestens mit dem dritten Treffer endgültig. Schliekum gelang erst kurz vor Schluss Ergebniskosmetik und muss zum Saisonauftakt eine Heimniederlage hinnehmen.

Blau-Weiß Salzhemmendorf setzte mit einem deutlichen Auswärtssieg das erste Ausrufezeichen der neuen Saison. Bereits nach einer Viertelstunde lagen die Gäste mit zwei Treffern in Führung und kontrollierten das Spiel anschließend souverän. Zwei weitere Tore in der zweiten Halbzeit sorgten für den höchsten Sieg des ersten Spieltags und gleichzeitig für die Tabellenführung. Für Aufsteiger Ahrbergen verlief die Rückkehr in die Bezirksliga dagegen ernüchternd.

Auch der zweite Aufsteiger durfte zum Saisonstart jubeln. Der SC Drispenstedt erwischte gegen den TuS Hasede einen Blitzstart und führte bereits nach zwölf Minuten mit 2:0. Zwar brachte Tim Utermöhle die Gäste in der zweiten Halbzeit noch einmal heran, doch der dritte Treffer kurz vor Schluss machte alle Hoffnungen auf eine Wende zunichte. Drispenstedt feierte damit einen gelungenen Einstand in der Bezirksliga, während Hasede ohne Punkte blieb.