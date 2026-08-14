Giesen setzt sich an die Spitze – Salzhemmendorf bleibt makellos So verlief der 2. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 von Felix Dannenberg · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hat das Feld an der Tabellenspitze weiter sortiert. Der TSV Giesen setzte sich mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel an die Spitze, während auch Blau-Weiß Salzhemmendorf und Türk Gücü Hildesheim ihre makellose Bilanz wahrten. Für Harsum und Hasede gab es dagegen die ersten Rückschläge der Saison.

Der SV Türk Gücü Hildesheim bleibt nach zwei Spieltagen ohne Punktverlust. In Schliekum legten die Gäste bereits in der 17. Minute durch Hamza Ata vor. Lange blieb die Begegnung offen, ehe Lian Umuhire Mugaragu in der 70. Minute für die Entscheidung sorgte. Türk Gücü steht damit mit sechs Punkten und lediglich drei Gegentoren auf Rang drei. Schliekum wartet dagegen nach zwei Niederlagen weiterhin auf den ersten Punktgewinn.

Der TSV Giesen hat seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz früh untermauert. Gegen den VfL Borsum sorgte Johannes Eike mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marcel Czauderna auf 3:0. Giesen bleibt damit nach zwei Partien ungeschlagen und führt die Tabelle mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:2 an. Borsum konnte nach seinem spielfreien Auftakt noch nicht in die Saison eingreifen und musste bei seinem ersten Auftritt die erste Niederlage hinnehmen.

Ein torreiches Duell lieferten sich Drispenstedt und Salzhemmendorf. Die Gastgeber gingen zunächst zweimal in Führung, doch der Aufsteiger aus Salzhemmendorf drehte die Partie nach der Pause. Innerhalb von gut 30 Minuten entwickelte sich aus dem 2:2 ein 2:4. Drispenstedt verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal, konnte die zweite Niederlage der Gäste aber nicht mehr verhindern. Salzhemmendorf steht damit ebenfalls bei sechs Punkten und bleibt nach zwei Spieltagen ungeschlagen.

Der MTV Almstedt feierte den ersten Saisonsieg. Gegen den Aufsteiger aus Bodenwerder sorgte Frerk Max Bode mit zwei Treffern in der Anfangsphase für eine frühe Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Max Weiser und Lukas Kühn zum klaren 4:0. Damit bleibt Almstedt nach dem torlosen Auftakt gegen Newroz Hildesheim ohne Gegentor und rangiert mit vier Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Bodenwerder kassierte dagegen bereits die zweite deutliche Niederlage.

Himmelsthür hat nach der Auftaktniederlage gegen Eldagsen die ersten drei Punkte eingefahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Lennard Stangner die Gastgeber in der 62. Minute in Führung. Kurz vor dem Ende sorgte Timothy Nicolaus für die Entscheidung. Hasede wartet damit weiterhin auf den ersten Punktgewinn und steht nach zwei Spieltagen mit 1:5 Toren im unteren Tabellenbereich.

Der SC Harsum musste nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Ambergau den ersten Rückschlag hinnehmen. Christopher Grützner brachte die Gastgeber zunächst in Führung, doch Newroz kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Ein Eigentor Grützners drehte die Partie endgültig zugunsten der Gäste, ehe Newroz auf 3:1 erhöhte. Felix Lassan verkürzte in der Schlussminute noch einmal, zum Punktgewinn reichte es für Harsum jedoch nicht mehr. In einer hektischen Schlussphase sah zudem Tim-Pascal Wohlfahrt die Rote Karte. Newroz bleibt damit nach zwei Spielen ungeschlagen.

Germania Ochtersum hat den ersten Sieg nach der Rückkehr in die Bezirksliga gefeiert. Die Gastgeber stellten die Weichen bereits vor der Pause: Preußner, Söllner und Ismail sorgten innerhalb von gut 20 Minuten für eine 3:0-Führung. Eldagsen konnte durch Carduck in der zweiten Hälfte lediglich verkürzen. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Himmelsthür musste der Aufsteiger damit die erste Niederlage hinnehmen, während Ochtersum nach zwei Spielen bei drei Punkten steht.