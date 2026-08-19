Giesen setzt sich ab – Harsum und Himmelsthür mit Siegen So verlief der 3. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 von FD · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hat den TSV Giesen als alleinigen Spitzenreiter hervorgebracht. Die Mannschaft von Trainer Laurin Paris gewann auch ihr drittes Saisonspiel und weist nun als einziges Team neun Punkte auf. Dahinter formiert sich ein breites Verfolgerfeld. Harsum, Himmelsthür und Türk Gücü Hildesheim kamen jeweils zu Siegen, während es in Alfeld, Newroz und Bodenwerder teils dramatische Spielverläufe gab.

Der SC Harsum hat sich für die Niederlage gegen Newroz rehabilitiert und Türk Gücü Hildesheim die erste Saisonniederlage beigebracht. Nach torloser erster Hälfte brachte Mika Weiser die Gäste in der 50. Minute in Führung. Türk Gücü kam durch Valdrin Berisha zum Ausgleich, doch Tino Schulze stellte vier Minuten später den Harsumer Sieg wieder her. Mit sechs Punkten aus drei Spielen gehört Harsum damit zur Spitzengruppe. Türk Gücü bleibt ebenfalls bei sechs Zählern.

Himmelsthür hat den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Ein Eigentor von Julian Grube brachte die Gäste früh in Führung, doch Ambergau reagierte schnell und glich durch Serwatke aus. Noch vor der Pause erzielte Jan-Luca Hoppe das entscheidende 2:1. Die Spielgemeinschaft wartet damit nach drei Begegnungen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Himmelsthür steht dagegen mit sechs Punkten im oberen Tabellenbereich.

Ein dramatisches Ende erlebten die Zuschauer in Hildesheim. Drispenstedt ging durch Salihi in Führung und hielt diesen Vorsprung lange. In der Schlussphase schien Newroz die Partie noch zu drehen: Oumaron glich in der 80. Minute aus, Abdul erzielte sechs Minuten später das 2:1. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit gelang Drispenstedts Spielertrainer Siala noch der Ausgleich. Beide Mannschaften bleiben damit ungeschlagen und stehen bei fünf beziehungsweise vier Punkten.

Der TSV Giesen bleibt das Maß der Dinge. Beim TuS Hasede setzte sich der Spitzenreiter deutlich mit 6:2 durch. Marcel Czauderna sorgte mit einem Doppelschlag in der 29. Minute für die ersten beiden Treffer, Johannes Eike erhöhte kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel baute Giesen den Vorsprung weiter aus. Hasede kam durch Karkoß und Utermöhle zwar zwischenzeitlich auf 2:4 heran, doch Till-Bastian Franzmann und erneut Czauderna machten den Auswärtssieg perfekt. Giesen hat damit neun Punkte aus drei Spielen und bereits 14 Tore erzielt. Hasede bleibt dagegen ohne Punkt.

Der SC Münchhausen-Bodenwerder hat seinen ersten Bezirksliga-Sieg eingefahren. Nibizi brachte den Aufsteiger bereits in der siebten Minute in Führung. Ahrbergen musste lange auf den Ausgleich warten, kam durch Ernst in der 80. Minute aber doch noch zurück. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Schneider in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. Damit verbucht Bodenwerder die ersten drei Punkte der Saison, während Ahrbergen weiterhin auf den ersten Zähler wartet.

Schliekum hat beim VfL Borsum den ersten Saisonsieg eingefahren. Stefan Gimber brachte die Gäste bereits nach 18 Minuten in Führung. Ayman Ghaffar erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0. Borsum gelang in der Nachspielzeit durch Schmidt zwar noch der Anschlusstreffer, für einen Punktgewinn reichte die späte Offensive jedoch nicht mehr. Schliekum verbessert sich damit auf drei Punkte, während Borsum nach zwei Spielen noch punktlos ist.

Sechs Tore und ein wechselnder Spielverlauf prägten das Duell in Alfeld. Ochtersum ging bereits in der zweiten Minute durch Friedrich in Führung, ehe Alfeld nur zwei Minuten später ausglich. Friedrich brachte die Gäste erneut nach vorne, doch Delzer stellte umgehend wieder auf 2:2. Noch vor der Pause traf Söllner zum 3:2 für Ochtersum. Alfeld kam nach dem Seitenwechsel durch König zum erneuten Ausgleich. Beim 3:3 blieb es. Beide Mannschaften stehen damit nach drei Spielen bei fünf beziehungsweise vier Punkten.