Giesen setzt Ausrufezeichen, Torfestival in Lenne

In einer torreichen Begegnung setzte sich der Tabellenzweite Pyrmont letztlich durch, musste jedoch mehr Widerstand leisten als erwartet. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Pyrmont die Kontrolle und zog zwischenzeitlich auf 5:1 davon. Lenne zeigte Moral und verkürzte in der Schlussphase mit einem Doppelschlag, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Pyrmont bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter Neuhof.

Ambergau erfüllte seine Pflichtaufgabe beim Tabellenkellerkind Einum, tat sich jedoch schwer. Nach einem Eigentor gerieten die Gäste zunächst in Rückstand, drehten die Partie aber noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang sicherte Bremer den knappen Auswärtssieg. Einum hielt die Partie lange offen, bleibt jedoch weiterhin tief im Tabellenkeller.

In einem umkämpften Kellerduell setzte sich der VfL Borsum knapp durch. Die Partie war von wechselnden Führungen geprägt, ehe Kühn mit seinem Treffer im zweiten Durchgang die Entscheidung zugunsten der Gäste brachte. Borsum verschafft sich damit etwas Luft im Abstiegskampf, während Türk Gücü weiter unter Druck bleibt.

Tabellenführer Neuhof gewann ein spektakuläres Spiel gegen Afferde. Nach frühem Rückstand drehte Neuhof die Partie und schien beim Stand von 4:2 in der Nachspielzeit bereits sicherer Sieger. Afferde verkürzte nochmals, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen. Neuhof behauptet damit die Spitzenposition in einer intensiven Partie.

Im Verfolgerduell zwischen Schliekum und Hasede neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Die Partie blieb über weite Strecken ausgeglichen, klare Torchancen waren auf beiden Seiten selten. Das torlose Unentschieden hilft beiden Mannschaften nur bedingt im Rennen um die oberen Plätze.

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der TSV Giesen mit einem klaren Heimsieg gegen Harsum. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den Erfolg. Auch nach der Pause blieb Giesen überlegen und baute die Führung konsequent aus. Der Sieg bringt die Mannschaft weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.