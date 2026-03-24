 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Giesen setzt Ausrufezeichen, Torfestival in Lenne

Der 21. Spieltag bringt klare Siege, enge Duelle und Bewegung im Tabellenmittelfeld

von FD · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bestätigte in weiten Teilen die Kräfteverhältnisse, brachte jedoch auch enge Partien und wichtige Siege im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. Während die Spitzenteams ihre Positionen behaupteten, setzte insbesondere der TSV Giesen ein deutliches Signal.

Sa., 21.03.2026, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
3
1
Abpfiff

MTV Almstedt wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich verdient gegen Himmelsthür durch. Nach einer kontrollierten ersten Halbzeit sorgten Röbbelen und Palandt für eine komfortable Führung.

Himmelsthür verkürzte im zweiten Durchgang durch Möller, kam jedoch nicht entscheidend zurück ins Spiel. Radovic stellte wenig später den alten Abstand wieder her. Almstedt festigt damit seine Position im gesicherten Mittelfeld, während Himmelsthür weiter im Tabellenkeller verbleibt.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
3
5
Abpfiff

In einer torreichen Begegnung setzte sich der Tabellenzweite Pyrmont letztlich durch, musste jedoch mehr Widerstand leisten als erwartet. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Pyrmont die Kontrolle und zog zwischenzeitlich auf 5:1 davon.

Lenne zeigte Moral und verkürzte in der Schlussphase mit einem Doppelschlag, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Pyrmont bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter Neuhof.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
1
2
Abpfiff

Ambergau erfüllte seine Pflichtaufgabe beim Tabellenkellerkind Einum, tat sich jedoch schwer. Nach einem Eigentor gerieten die Gäste zunächst in Rückstand, drehten die Partie aber noch vor der Pause.

Im zweiten Durchgang sicherte Bremer den knappen Auswärtssieg. Einum hielt die Partie lange offen, bleibt jedoch weiterhin tief im Tabellenkeller.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
2
3
Abpfiff

In einem umkämpften Kellerduell setzte sich der VfL Borsum knapp durch. Die Partie war von wechselnden Führungen geprägt, ehe Kühn mit seinem Treffer im zweiten Durchgang die Entscheidung zugunsten der Gäste brachte.

Borsum verschafft sich damit etwas Luft im Abstiegskampf, während Türk Gücü weiter unter Druck bleibt.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
4
3
Abpfiff

Tabellenführer Neuhof gewann ein spektakuläres Spiel gegen Afferde. Nach frühem Rückstand drehte Neuhof die Partie und schien beim Stand von 4:2 in der Nachspielzeit bereits sicherer Sieger.

Afferde verkürzte nochmals, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen. Neuhof behauptet damit die Spitzenposition in einer intensiven Partie.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
0
0
Abpfiff

Im Verfolgerduell zwischen Schliekum und Hasede neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Die Partie blieb über weite Strecken ausgeglichen, klare Torchancen waren auf beiden Seiten selten.

Das torlose Unentschieden hilft beiden Mannschaften nur bedingt im Rennen um die oberen Plätze.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
4
0
Abpfiff

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der TSV Giesen mit einem klaren Heimsieg gegen Harsum. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den Erfolg.

Auch nach der Pause blieb Giesen überlegen und baute die Führung konsequent aus. Der Sieg bringt die Mannschaft weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
2
1
Abpfiff

Alfeld setzte sich im Heimspiel gegen Lamspringe durch, musste jedoch bis in die Schlussphase wachsam bleiben. Delzer und König sorgten früh für eine 2:0-Führung.

Lamspringe gelang erst spät der Anschlusstreffer, konnte die Partie jedoch nicht mehr drehen. Alfeld bleibt damit im oberen Tabellenbereich, während Lamspringe weiter auf einem Abstiegsplatz steht.