Giesen meldet sich im Aufstiegsrennen zurück Klarer Heimsieg gegen Pyrmont von FD · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg im Nachholspiel des 19. Spieltags hat der TSV Giesen den Druck auf Spitzenreiter Blau-Weiß Neuhof hochgehalten. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Laurin Paris im direkten Verfolgerduell gegen den FC Bad Pyrmont Hagen verdient durch und verkürzte den Rückstand auf die Tabellenspitze auf einen Punkt.

Vor heimischer Kulisse übernahm Giesen früh die Kontrolle und belohnte sich nach knapp einer halben Stunde mit der Führung. Marco Czauderna traf in einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit zum 1:0. Pyrmont, das zuletzt offensivstark aufgetreten war, fand diesmal nur selten Wege durch die kompakte Defensive der Gastgeber. Nach der Pause erhöhte Giesen den Druck und sorgte innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung. Lennart Fiech verwandelte zunächst einen Foulelfmeter zum 2:0, ehe ein Eigentor von Roland Stuckenberg den dritten Treffer nachlegte. Pyrmont gelang es anschließend nicht mehr, entscheidend zurückzukommen.