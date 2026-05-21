Giesen meldet sich im Aufstiegsrennen zurück

Mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg im Nachholspiel des 19. Spieltags hat der TSV Giesen den Druck auf Spitzenreiter Blau-Weiß Neuhof hochgehalten. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Laurin Paris im direkten Verfolgerduell gegen den FC Bad Pyrmont Hagen verdient durch und verkürzte den Rückstand auf die Tabellenspitze auf einen Punkt.
Vor heimischer Kulisse übernahm Giesen früh die Kontrolle und belohnte sich nach knapp einer halben Stunde mit der Führung. Marco Czauderna traf in einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit zum 1:0. Pyrmont, das zuletzt offensivstark aufgetreten war, fand diesmal nur selten Wege durch die kompakte Defensive der Gastgeber.
Nach der Pause erhöhte Giesen den Druck und sorgte innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung. Lennart Fiech verwandelte zunächst einen Foulelfmeter zum 2:0, ehe ein Eigentor von Roland Stuckenberg den dritten Treffer nachlegte. Pyrmont gelang es anschließend nicht mehr, entscheidend zurückzukommen.
Für den TSV Giesen war der Sieg die passende Antwort auf das überraschende 2:2 gegen Türk Gücü Hildesheim am vergangenen Wochenende. Gleichzeitig untermauerte die Mannschaft ihre starke Form im Saisonendspurt und bleibt im Titelrennen voll im Rennen. Besonders defensiv präsentierte sich Giesen deutlich stabiler als zuletzt und ließ nur wenige Torchancen zu.
Der FC Bad Pyrmont Hagen musste dagegen nach zuletzt ordentlichen Wochen einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Nach dem Heimsieg gegen Ambergau verpasste es die Mannschaft, im direkten Duell mit einem Konkurrenten nachzulegen. Durch die Niederlage beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Neuhof nun vier Punkte.