Giesen in Alfeld gefordert – Neuhof unter Druck gegen Lamspringe Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 im Überblick von FD · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 rückt mit mehreren richtungsweisenden Begegnungen in den Fokus. Während Tabellenführer TSV Giesen auswärts gefordert ist, stehen auch Verfolger und Kellerteams vor entscheidenden Aufgaben.

Den Auftakt bildet das Duell zwischen Afferde und Ambergau. Die Gastgeber haben zuletzt an Konstanz verloren und mussten Rückschläge hinnehmen. Ambergau hingegen behauptet sich weiterhin im oberen Tabellendrittel, ließ jedoch ebenfalls Punkte liegen. Beide Mannschaften benötigen einen Sieg, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TuS Hasede 1928 TuS Hasede FC Bad Pyrmont Hagen FC Pyrmont 15:00 PUSH

Hasede empfängt mit Pyrmont einen direkten Anwärter auf die Spitzenplätze. Die Gastgeber zeigten zuletzt schwankende Leistungen, insbesondere defensiv. Pyrmont hingegen bleibt trotz einzelner Rückschläge stabil und reist mit klaren Ambitionen an. Für Hasede ist es eine wichtige Standortbestimmung.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TuSpo Schliekum Schliekum VfL Borsum VfL Borsum 15:00 PUSH

Schliekum trifft auf einen formstarken VfL Borsum. Die Gastgeber mussten zuletzt Niederlagen hinnehmen und stehen unter Druck, während Borsum sich mit wichtigen Erfolgen im Mittelfeld etabliert hat. Die Partie verspricht ein enges Duell zweier Teams mit ähnlicher Ausgangslage.

Tabellenführer Giesen steht in Alfeld vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die Gäste überzeugten zuletzt mit konstanten Leistungen und einer stabilen Defensive. Alfeld hingegen will nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder in die Erfolgsspur finden. Die Partie könnte entscheidend für die weitere Entwicklung im Titelrennen sein.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV 1900 Lenne TSV Lenne MTV Almstedt MTV Almstedt 15:00 PUSH

Lenne empfängt Almstedt in einem wichtigen Spiel im unteren Tabellenbereich. Die Gastgeber stehen weiterhin unter Druck, während Almstedt sich zuletzt stabilisieren konnte. Für Lenne geht es darum, den Anschluss nicht zu verlieren.

Im direkten Duell zweier abstiegsbedrohter Teams steht viel auf dem Spiel. Einum und Himmelsthür konnten zuletzt vereinzelt punkten, benötigen aber weiterhin dringend Zähler. Die Begegnung hat hohe Bedeutung für den weiteren Verlauf im Tabellenkeller.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi SC Harsum SC Harsum 15:00 PUSH

Türk Gücü trifft auf den SC Harsum, der sich im oberen Tabellenbereich etabliert hat. Die Gastgeber konnten zuletzt Achtungserfolge feiern, stehen jedoch weiterhin unter Druck. Harsum reist mit dem Ziel an, seine gute Ausgangsposition zu festigen.