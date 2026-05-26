Giesen gewinnt Spitzenspiel – Borsum behauptet sich in Lenne

Mit zwei Nachholspielen wurde der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 endgültig komplettiert. Während der TSV Giesen im Verfolgerduell gegen den FC Bad Pyrmont Hagen ein deutliches Ausrufezeichen setzte, feierte der VfL Borsum einen wichtigen Auswärtssieg beim TSV 1900 Lenne.
Der TSV Giesen bleibt Spitzenreiter Blau-Weiß Neuhof dicht auf den Fersen. Im direkten Duell mit dem FC Bad Pyrmont Hagen setzte sich die Mannschaft von Laurin Paris am Mittwochabend verdient mit 3:0 durch und bestätigte damit ihre starke Form im Saisonendspurt.
Giesen kontrollierte die Begegnung über weite Strecken und ging nach 24 Minuten durch Marco Czauderna in Führung. Pyrmont fand offensiv nur selten Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Nach der Pause erhöhte Lennart Fiech per Foulelfmeter auf 2:0, ehe ein Eigentor von Roland Stuckenberg die Partie endgültig entschied.
Nach dem überraschenden 2:2 gegen Türk Gücü Hildesheim zeigte Giesen damit die gewünschte Reaktion und bleibt im Titelrennen weiter in Schlagdistanz zu Neuhof. Pyrmont dagegen verpasste die Chance, im Aufstiegskampf weiter Druck aufzubauen, und fiel hinter Giesen zurück.
Der VfL Borsum hat seine gute Form bestätigt und sich mit einem knappen Auswärtssieg in Lenne weiter Luft im unteren Tabellenmittelfeld verschafft. Die Gäste erwischten einen perfekten Start und gingen bereits nach drei Minuten durch Jonathan Zimmer in Führung. Andreas Genschel erhöhte mit einem Doppelpack noch vor der Pause auf 3:0.
Lenne zeigte nach dem Seitenwechsel jedoch Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Tristan Schmidt verkürzte zunächst nach gut einer Stunde und machte die Partie mit seinem zweiten Treffer kurz vor Schluss noch einmal spannend. Zum Ausgleich reichte es für die Gastgeber allerdings nicht mehr.
Für Borsum war es nach den jüngsten Punktgewinnen gegen Pyrmont und Lamspringe der nächste Erfolg. Lenne dagegen bleibt trotz engagierter Leistungen weiterhin am Tabellenende und kassierte die nächste knappe Niederlage.