Giesen gewinnt Spitzenspiel – Borsum behauptet sich in Lenne So verliefen die Nachholspiele in der Bezirksliga Hannover 4 von FD · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Mit zwei Nachholspielen wurde der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 endgültig komplettiert. Während der TSV Giesen im Verfolgerduell gegen den FC Bad Pyrmont Hagen ein deutliches Ausrufezeichen setzte, feierte der VfL Borsum einen wichtigen Auswärtssieg beim TSV 1900 Lenne.

Der TSV Giesen bleibt Spitzenreiter Blau-Weiß Neuhof dicht auf den Fersen. Im direkten Duell mit dem FC Bad Pyrmont Hagen setzte sich die Mannschaft von Laurin Paris am Mittwochabend verdient mit 3:0 durch und bestätigte damit ihre starke Form im Saisonendspurt. Giesen kontrollierte die Begegnung über weite Strecken und ging nach 24 Minuten durch Marco Czauderna in Führung. Pyrmont fand offensiv nur selten Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Nach der Pause erhöhte Lennart Fiech per Foulelfmeter auf 2:0, ehe ein Eigentor von Roland Stuckenberg die Partie endgültig entschied.

Nach dem überraschenden 2:2 gegen Türk Gücü Hildesheim zeigte Giesen damit die gewünschte Reaktion und bleibt im Titelrennen weiter in Schlagdistanz zu Neuhof. Pyrmont dagegen verpasste die Chance, im Aufstiegskampf weiter Druck aufzubauen, und fiel hinter Giesen zurück.