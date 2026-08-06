„Gier und Leidenschaft entwickeln“

– Foto: TSG Gadebusch

Im FuPa-Teamcheck spricht Tobias Aul, Trainer des FSV Kritzmow 1973 in der Landesliga West, über die Vorbereitung, die neuen Spieler, die Stärken seiner Mannschaft und die Ziele für die kommende Saison. Dabei betont der Trainer den Zusammenhalt seines Teams und die Bedeutung von Leidenschaft und Konstanz.

Die Vorbereitung des FSV Kritzmow 1973 auf die neue Saison brachte für Trainer Tobias Aul und sein Team wichtige Erkenntnisse.

„Trainingsbeteiligung und Intensität ist gut, könnte aber noch besser sein. Die Testspiele waren für uns als Trainerteam von großer Bedeutung und enorm nützlich, weil sie offenbarten, an welchen Themen wir dringend arbeiten müssen“, erklärt Tobias Aul gegenüber FuPa.

Der FSV Kritzmow 1973 hat sich zur neuen Saison mit mehreren Spielern verstärkt. Die Zugänge sind Leon Stegmann, Lucca Brüning, Julius Eisermann und Christian Machatsch vom PSV Rostock sowie Nolan Pahnke vom Förderkader René Schneider.

Verstärkungen mit Qualität und Charakter

Trainer Tobias Aul ist von den neuen Spielern überzeugt und sieht nicht nur sportliche, sondern auch menschliche Vorzüge:

„Alle von ihnen haben ihre individuelle Qualität und besondere Stärken, die uns gut tun werden. Somit werden uns die Jungs sowohl menschlich als auch fußballerisch bereichern.“

Keine aktive Suche nach weiteren Spielern

Bei weiteren Verstärkungen hält sich der Verein zurück, bleibt aber offen für passende Möglichkeiten.

„Wir suchen nicht aktiv, aber feine Menschen und gute Fußballer sind bei uns immer Willkommen“, sagt Aul.

Abschiede aus unterschiedlichen Gründen

Auch Abgänge gehören zur neuen Saison dazu. Felix Stuth wird den Verein aus privaten Gründen verlassen, bei Eric Lucyga führt ein verletzungsbedingtes Karriereende zum Abschied. Niklas Duve wird für sein Studium ins Ausland gehen und steht dem Team deshalb nur noch sporadisch bei Heimatbesuchen zur Verfügung.

Teamgeist als große Stärke

Die wichtigste Qualität seiner Mannschaft sieht Tobias Aul im Zusammenhalt:

„Unsere größte Stärke sehe ich in der mannschaftlichen Geschlossenheit und in der Teamchemie. Alle Jungs sind Teamplayer. Wir sind eine große Fußballfamilie, die Lust hat, gemeinsam jede Herausforderung zu meistern.“

Kontinuität vor Tabellenplatz

Das Saisonziel des FSV Kritzmow 1973 ist klar mit einer hohen Leistungsbereitschaft verbunden:

„Wir wollen in jedem Spiel an unsere maximale Leistungsgrenze kommen und eine Gier und Leidenschaft entwickeln, mit der wir Widerstände überwinden und in jedem Spiel um den Sieg spielen können. Konstante Leistungen sind wir wichtiger als ein Tabellenplatz. Trotzdem wollen wir natürlich möglichst viele Punkte holen", erklärt der Coach.

Favoritenfrage bleibt offen

Für Tobias Aul ist die Liga schwer vorherzusagen:

„Die Liga ist jedes Jahr eine absolute Wundertüte. Jeder kann jeden schlagen. Güstrow wird sicherlich oben mitspielen. Darüber hinaus ist für alle Mannschaften alles möglich.“

Start in die Pflichtspiele

Zum Saisonauftakt erwartet der Trainer eine anspruchsvolle Aufgabe (Zuhause gegen den FSV Bentwisch II) und fordert von seiner Mannschaft schnelle Anpassung:

„Ich bin mir sicher, dass uns von einem guten Gegner alles abverlangt wird, daher ist es wichtig, dass wir nach den ganzen Freundschaftsspielen schnell in den Pflichtspiel-Modus schalten, körperlich präsent und mental auf der Höhe sind", so Chefcoach Aul.