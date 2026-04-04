Gibt’s zum Abschied noch einen Titel?

Rainer Müller will die SG Mettendorf zum Pokalsieg dirigieren, – Foto: Sebastian Schwarz

Nach dem respektablen Auftritt am vergangenen Sonntag beim Tabellenzweiten SG Grenzland (2:2) gilt der Fokus bei den Vereinigten aus Mettendorf und Utscheid nun dem Halbfinalspiel im A/B-Kreispokal am heutigen Samstag ab 17.15 Uhr in Sinspelt gegen A9-Ligist SG Herforst.

„Das 2:2 ist insofern positiv, wenn du 0:2 hinten liegst und dann noch einen Punkt mitnimmst. Wir hatten über 90 Minuten die bessere Spielanlage“, fühlte sich für Trainer Rainer Müller das Remis beim bisherigen Spitzenreiter wie ein Sieg an. In der A8-Liga geht nach oben wie nach unten kaum noch etwas. „Wir möchten noch drei Spiele gewinnen, um den Klassenerhalt definitiv einzutüten“, sagt Müller, der nach sechs Jahren als Coach der ersten Mannschaft und insgesamt 20 Jahren im Trainermetier künftig seinen Ruhestand genießen möchte. Als selbstständiger Bauunternehmer, der 35 Leute beschäftigt, ist er voll gefordert: „Mein Bürotag fängt um 5.30 Uhr an und hört um 17.45 Uhr auf. Der Zwölf-Stunden-Arbeitstag fordert meine ganze Kraft und Energie. Wenn du dann noch Trainer einer ambitionierten Mannschaft bist, bleibt nicht mehr viel Zeit für anderes. Doch ich arbeite gerne in meinem Beruf.“

Mit 59 Jahren sei er an einem Punkt angekommen, um aufzuhören. „An einem Spieltag bin ich komplett unter Adrenalin. Ich brauche dann ein komplettes Wochenende, um runterzukommen und abzuschalten.“