Gibt’s für Morbach wieder was auf die Socken?

Die Halbfinalpartie am Karsamstag (Anstoß ist um 17 Uhr auf dem Monzelfelder Rasenplatz) führt zwei A9-Ligisten zusammen, die in der Meisterschaft unterschiedliche Ziele verfolgen. Während die Rheinlandligareserve von der FV Hunsrückhöhe den Klassenverbleib noch nicht ganz eingetütet hat (laut Trainer Marcel Lorenz fehlen noch fünf Punkte), kämpft das aktuell viertplatzierte Hetzerath darum, eventuell noch Relegationsspiele um den Wiederaufstieg in die Bezirksliga austragen zu dürfen (mit jeweils 36 Punkten sind die Schwarz-Weißen gleichauf mit dem Rangzweiten SV Mehring und dem SV Föhren).

Marcel Lorenz, Trainer der Vereinigten aus Morbach, Monzelfeld, Burgen und Veldenz – zugleich Sportlicher Leiter der FVH – weiß um die Schwere der Aufgabe: „Wir haben Riesenrespekt vor Hetzerath, gegen die wir in der Liga zweimal so richtig auf die Socken bekommen haben (2:6, 1:5, d. Red.). Wir müssen gemeinsam gegen den Ball arbeiten und auf unsere Momente hoffen. Wenn wir ins Finale wollen, müssen wir alles abrufen und ans Limit gehen.“ Lorenz kennt die Offensivstärken des Gegners, der sich mit Rückkehrer Luca Schütz vom FSV Salmrohr gerade im Angriff nochmals verstärkt hat. „Es sind nicht nur Luca Schütz, Tim Denis und Maik Elsen. Jeder kann bei Hetzerath spielentscheidend sein. Wir hoffen auf eine tolle Zuschauerkulisse, denn wir haben das Spiel der Rheinlandligamannschaft extra auf den Samstag gelegt (Anstoß gegen die SG Schneifel ist 15 Uhr, gespielt wird ebenfalls in Monzelfeld)“, sagt der Trainer, der in der neuen Saison von Tilmann Meeth (aktuell in Diensten des JFV Wittlicher Tal, fungiert in der neuen Saison als Spielertrainer) abgelöst wird. Die Tendenz stimmt, denn die FVH II ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Fraglich ist lediglich der Einsatz von Michael Mayer, der an einem Bluterguss am Oberschenkel laboriert.

Auch Frank Sungens Hetzerather brennen auf die Partie in Monzelfeld. Denn im Vorjahr richtete der SVH das Kreispokalfinale aus und weiß, wie es ist, wenn andere den Pokal in die Höhe recken. „Der Pokal ist ein Extra-Spiel für uns und eine große Sache. Denn wenn man das Halbfinale erreicht hat, will man auch ins Endspiel. In der Liga haben wir Morbach zweimal deutlich geschlagen, doch das blenden wir komplett aus. Es geht für uns darum, in jeder Sekunde wach zu sein und zu 100 Prozent unsere Leistung abzurufen“, betont Sungen.