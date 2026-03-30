 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Gibt’s den nächsten Sieg für den FC Neustadt?

Der FC Neustadt hat am Dienstag, 19.45 Uhr, in der Fußball-Landesliga den FC Singen zu Gast.

von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
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Symbolbild – Foto: Scheu

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Neustadt

Nach zwei Siegen in Serie hat der FC Neustadt neues Selbstbewusstsein getankt. Das soll nun am Dienstag, 19.45 Uhr, der FC Singen zu spüren bekommen.

Im Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten Gast will die Mannschaft von Trainer Fabian Gamp nachlegen. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.