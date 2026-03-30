Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Gibt’s den nächsten Sieg für den FC Neustadt?
Der FC Neustadt hat am Dienstag, 19.45 Uhr, in der Fußball-Landesliga den FC Singen zu Gast.