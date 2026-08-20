"Gibt nichts zu meckern": Karlsfeld schlägt auch den FC Phönix TSV bleibt Tabellenführer von Moritz Stalter · Gestern, 13:32 Uhr · 0 Leser

Verabschiedung: Christoph Biberger (Schriftführer), Andi Reithofer (Abteilungsleiter), Fabi Schäffer mit seinem Sohn Kian und Juka Hrnjica (stellvertrender Abteilungsleiter/v.l.). – Foto: Habschied

Mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen den FC Phönix München haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld die Tabellenführung behauptet.

Eintracht Karlsfeld hat auch die Hürde FC Phönix München übersprungen. Der Tabellenführer der Bezirksliga Nord gewann gegen den gut gestarteten Aufsteiger klar mit 3:0 – und das völlig verdient. „Es gibt nichts zu meckern“, sagte Trainer Florian Beutlhauser, nachdem auch das dritte Heimspiel mit einem Zu-Null-Erfolg endete. TSV Eitracht Karlsfeld geht früh in Führung Wie angekündigt, stellten die Karlsfelder Trainer Beutlhauser und Florian Hönisch in der Offensive um: Fabian Barth, der durch starke Auftritte als Joker für einen Platz in der ersten Elf empfohlen hatte, kam zu seinem ersten Startelfeinsatz der Saison. Die neuformierte Abteilung Attacke war gleich gut ins Spiel eingebunden – wie auch alle anderen Mannschaftsteile der Karlsfelder. „Wir haben den Ball laufen lassen und uns Chancen erspielt“, sagte Beutlhauser. Eine davon nutzte Jonas Kuhn, der nach einer Flanke von Deniz Yilmaz per Kopf zum 1:0 traf (12.).

Die Karlsfelder versäumten allerdings, die Führung auszubauen. Mitte der ersten Hälfte schlichen sich dann Ungenauigkeiten ein, die zu einfachen Ballverlusten führten. Nicht immer gelang es, die Situationen fair zu bereinigen. Die Defensivmänner Lukas Paunert und Koray Candar sahen in dieser Phase jeweils die Gelbe Karte. Beutlhauser: „Ich bin lauter geworden" „Noch ein Foul – und du bist runter. Dann kann so ein Spiel auch mal kippen“, sagte Beutlhauser. Die Führung zur Pause war allerdings nicht in Gefahr. Dennoch fiel die Ansage in der Kabine klar aus: „Ich bin lauter geworden und Florian Hönisch hat sich um die Taktik gekümmert.“