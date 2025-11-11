Trainer Günter Brandl ist mit dem SV Wenzenbach im Pokal-Viertelfinale klarer Favorit. – Foto: Walter Keller

»Gibt keine Selbstläufer«: Wenzenbach im Pokal gegen Großberg Viertelfinale im Toto-Pokal Regensburg: Die Bergler Buam wollen den Bezirksliga-Ersten so gut wie möglich ärgern

Der Fußballkreis Regensburg sucht den dritten Halbfinalisten im Toto-Pokal. Am morgigen Mittwochabend kreuzen der SV Wenzenbach, Tabellenführer der Bezirksliga Süd, und Kreisligist TSV Großberg die Klingen. Die Rollen sind klar verteilt, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Anstoß auf dem Wenzenbacher Kunstrasenplatz ist um 19 Uhr.

In der Vergangenheit lieferten sich die beiden Mannschaften einige heiße Tänze in der Kreisliga und Kreisklasse. Mittlerweile haben sich die sportlichen Wege entzweit. „Gegen Großberg hatten wir in den vergangenen Jahren immer enge Partien“, erinnert sich Matthias Beier aus der sportlichen Leitung des SV Wenzenbach. Nicht nur deshalb nehmen die Mannen von Günter Brandl diese Aufgabe nicht auf die leichte Schulter: „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, da es im Viertelfinale des Pokals keine Selbstläufer gibt. Außerdem sind sie als Kreisliga-Aufsteiger oben dabei, was von uns nicht ungesehen blieb“, warnt Beier. Nichtsdestotrotz will der Tabellenführer der Bezirksliga Süd natürlich seiner Favoritenrolle gerecht werden. „Trotz einiger Ausfälle am Mittwoch ist unser Ziel, am heimischen Kunstrasen unter die letzten Vier zu kommen.“





Der TSV Großberg spielt als Aufsteiger eine starke Runde, rangiert in der Kreisliga 2 derzeit auf Platz fünf. Das Aufgebot von Trainer Mathias Polster hat keinerlei Abstiegssorgen. „Wir gehen selbstbewusst ins Pokalmatch, spielen trotz zahlreicher Ausfälle insgesamt eine gute Saison“, sagt Polster, dessen Team am Wochenende eine Heimniederlage einstecken musste. „Nach der verdienten Niederlage am Sonntag, wollen wir wieder die Tugenden auf den Platz bringen, die uns bisher ausgemacht haben. Das hat für mich Priorität“, unterstreicht Polster. Den Favoriten so gut wie möglich zu ärgern, ist das Credo der „Bergler Buam“. „Wir freuen uns auf das Spiel, haben uns solch ein Highlight verdient und wissen auch aus den vorherigen Partien, dass man den Favoriten ärgern kann. Das Heimrecht haben wir getauscht – ein mögliches Halbfinale wollen wir aber natürlich nicht kampflos hergeben“, schmunzelt Großbergs junger Übungsleiter.



Bereits ins Halbfinale eingezogen sind der TSV Kareth-Lappersdorf und der SV Donaustauf. Das vierte und letzte Viertelfinalspiel zwischen dem TSV Beratzhausen und dem SV Breitenbrunn (8. März) findet erst im neuen Jahr statt. Das Halbfinale ist für Ostersamstag, 4. April 2026, eingeplant. Das Endspiel steigt am 30. April 2026 in Thalmassing.