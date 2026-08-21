Gibt es wieder Nervenkitzel beim FC Holzhausen?

Am 3. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg empfängt der Aufsteiger FC Holzhausen unter Trainer Daniel Seemann am morgigen Samstag, 22.08.2026, um 14 Uhr den 1. FC Mühlhausen. Nach dem mitreißenden 5:4-Erfolg beim Karlsruher SC II geht die Mannschaft mit großem Rückenwind in die Heimaufgabe. Die Rollen vor dem Duell scheinen angesichts der aktuellen Tabellenlage klar verteilt.
Rückblick auf das Torspektakel in Karlsruhe
Das jüngste Spiel beim Karlsruher SC II bot den 193 Zuschauern ein echtes Spektakel und emotionale Höhepunkte. Die Gäste gerieten früh in Bedrängnis, als Jassin Manai in der 2. Minute zum 1:0 traf. Nur kurz darauf erhöhte Niklas Behr in der 4. Minute auf 2:0, ehe Devin Sür in der 16. Minute das 3:0 markierte. Doch der FC Holzhausen bewies enormen Kampfgeist: Tim Steinhilber verkürzte in der 21. Minute per Foulelfmeter auf 3:1 und Henry Seeger erzielte in der 31. Minute das 3:2.
Nach der Pause stellte Tim Steinhilber in der 60. Minute auf 3:3, bevor Jovan Djermanovic in der 69. Minute das 3:4 nachlegte. Lars Czerwonka schraubte das Ergebnis in der 81. Minute auf 3:5. Der Treffer von Nico Engel in der Nachspielzeit (90.+4) zum 4:5 änderte nichts mehr am Auswärtssieg des Aufsteigers.
Gute Ausgangslage in der Tabelle
Mit diesem spektakulären Erfolg im Rücken belegt der FC Holzhausen nach zwei absolvierten Partien mit einem Sieg und einem Unentschieden bei einem Torverhältnis von 6:5 Toren mit 4 Punkten den 6. Platz in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg. Der unterlegene Karlsruher SC II rangiert nach drei Spielen mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen bei 5:9 Toren und 1 Punkt auf dem 14. Platz.
Fokus auf das Duell mit dem Tabellenletzten
Am morgigen Samstag kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Mühlhausen, der ebenfalls als Aufsteiger in die Liga gestartet ist. Die Gäste erlebten einen schweren Auftakt und stehen nach zwei Spielen ohne Punktgewinn bei zwei Niederlagen und 3:10 Toren auf dem 18. und damit letzten Tabellenplatz. Vor heimischem Publikum strebt der FC Holzhausen unter Trainer Daniel Seemann den nächsten erfolgreichen Auftritt an, um den gelungenen Saisonstart in der Oberliga weiter auszubauen.