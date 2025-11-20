Gibt es wieder 30 Punkte?

Die Regionalliga startet am Wochenende bereits in ihre zweite Saisonhälfte. Der FC-Astoria Walldorf tut dies als starker Vierter nach der besten Vorrunde seiner Vereinsgeschichte und empfängt am Samstag den 1.FSV Mainz 05 II (Anpfiff, 14 Uhr). "Wir können uns wahrlich nicht beschweren", schmunzelt Andreas Schön in seinem Vorrundenfazit. Der FCA-Trainer fügt hinzu, "dass aber erst die Hälfte absolviert ist."

Mit den "kleinen" Mainzern haben die Walldorfer sehr gute Erfahrungen gemacht. Zehn Siege, drei Remis sowie drei Niederlagen gab es seit 2017 in der Regionalliga. Vor dem 0:0 vom ersten Spieltag siegte der FCA gar viermal in Serie gegen FSV. Derartige Statistiken sind jedoch immer mit Vorsicht zu genießen, gerade gegen U23-Teams deren Zusammensetzung sich Jahr für Jahr traditionell noch stärker verändert als bei anderen Klubs.

Was jedoch unbestritten ist – es ist ein Duell mit Spitzenspielcharakter. Beide Teams haben für sie bemerkenswert gute Hinrunden gespielt, nun wird es den ersten Aufschluss darüber geben, wer diesen Lauf in der zweiten Saisonhälfte fortsetzen kann. Für Schön ist der FSV jedenfalls kein klassischer Bundesliga-Unterbau was dessen Spielweise betrifft. Er sagt: "Sie überlassen mitunter ganz bewusst dem Gegner den Ball und agieren etwas tiefer."