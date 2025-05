Gibt es noch was zu sagen? Der Kine em ist wieder da!

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Wie schon in den Wochen zuvor, konnte Kine em Halle auch in diesem Spiel wieder mit Disziplinierten, harten aber fairen Spiel Glänzen. Der Umbau bei den Verantwortlichen zeigt Wirkung. Es ist einfach schön zu sehen, dass die Mannschaften um Frank Ohse, Rezan Kasem und Jwan Hussin, ein furioses Come Back hinlegten, wo vor allem das faire Spiel ins Auge sticht.

Trotz das der Trainer mit einem 2 zu 2 Unendschieden rechnete und die Aufstellung dementsprechend anwies, wurde am Ende ein 6 zu 2 Heimsieg daraus.