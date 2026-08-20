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Gibt es in der Kreisliga A erneut den Durchmarsch eines Aufsteigers?
Gleiche Liga, unterschiedliche Staffeln: Der FC 08 Bad Säckingen (mit Christoph Mathis, vorne) kickt wie Stadtrivale SV Obersäckingen nun im Westen, der FC Bergalingen (mit Niklas Exposito Gallardo) weiterhin im Osten. | Foto: SSR Media
Die Fußball-Kreisliga A startet in die neue Saison. In der Weststaffel gilt Aufsteiger FV Fahrnau als Meisterfavorit. In der Oststaffel ist beim runderneuerten Absteiger Blau-Weiß Murg Geduld gefragt.
In der vergangenen Kreisliga-A-Saison gelang den Fußballern des TuS Kleines Wiesental der Durchmarsch in die Bezirksliga. Vor dem Start der neuen Runde gilt nun Aufsteiger FV Fahrnau als Meisterfavorit in der Kreisliga A West. FVF-Trainer Sven Oertel sieht es differenzierter. Weiterlesen: Gibt es in der Kreisliga A erneut den Durchmarsch eines Aufsteigers? (BZ-Plus)