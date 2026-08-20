 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Gibt es in der Kreisliga A erneut den Durchmarsch eines Aufsteigers?

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 08:32 Uhr · 0 Leser
Gleiche Liga, unterschiedliche Staffeln: Der FC 08 Bad Säckingen (mit Christoph Mathis, vorne) kickt wie Stadtrivale SV Obersäckingen nun im Westen, der FC Bergalingen (mit Niklas Exposito Gallardo) weiterhin im Osten. | Foto: SSR Media
Gleiche Liga, unterschiedliche Staffeln: Der FC 08 Bad Säckingen (mit Christoph Mathis, vorne) kickt wie Stadtrivale SV Obersäckingen nun im Westen, der FC Bergalingen (mit Niklas Exposito Gallardo) weiterhin im Osten. | Foto: SSR Media

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