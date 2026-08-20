Gibt es in der Kreisliga A erneut den Durchmarsch eines Aufsteigers? von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 08:32 Uhr · 0 Leser

Gleiche Liga, unterschiedliche Staffeln: Der FC 08 Bad Säckingen (mit Christoph Mathis, vorne) kickt wie Stadtrivale SV Obersäckingen nun im Westen, der FC Bergalingen (mit Niklas Exposito Gallardo) weiterhin im Osten. | Foto: SSR Media

Die Fußball-Kreisliga A startet in die neue Saison. In der Weststaffel gilt Aufsteiger FV Fahrnau als Meisterfavorit. In der Oststaffel ist beim runderneuerten Absteiger Blau-Weiß Murg Geduld gefragt.