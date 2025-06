Gibt es einen letzten Strohhalm?

Dabei ist für die Struther am Samstag der eigentliche Endspieltag. Denn dann fallen die Entscheidungen in der Thüringenliga, die wiederum Auswirkungen auf die Landesklasse 3 haben. Denn steigt neben dem FC Schweina-Gumpelstadt auch noch der VfL Meiningen 04 als Südthüringer Team aus der Verbandsliga ab, kann Struth am Sonntag machen was es will, die Rückkehr in die Kreisoberliga wäre schon vor Anpfiff sicher. In dem Fall müssen drei Teams aus der Landesklasse 3 in den bitteren Kreisoberliga-Apfel beißen. "Wir haben es leider nicht mehr selber in der Hand den Klassenerhalt zu schaffen. Ob drei oder vier Absteiger werden wir am Samstagnachmittag wissen. Ich hoffe es spielen alle Mannschaften für uns, sodass wir gegen Bad Salzungen ein Endspiel haben", blickt Struth-Trainer Heiko Stern optimistisch auf das letzten Spieltagswochenende.

Es soll nach Meinung des Trainers nicht das letzte für mindestens ein Jahr in der Landesklasse 3 werden. Wenn die Ergebnisse am Samstag im Thüringer Fußballoberhaus passen und die Struther Gebete erhört wurde, geht es darum vor Waltershausen in der Tabelle zu bleiben. Dazu ist ein Sieg die beste Voraussetzung. "Wir werden alles daran setzen, das letzte Saisonspiel zu gewinnen. Das sind wir unseren treuen Fans einfach schuldig. Und dann schau mer mal...", sagt Stern in guter Beckenbauer-Tradition. Zumindest der Gegner Bad Salzungen scheint auf Augenhöhe, denn die Gäste um Trainer Mathias Weisheit holten in der Rückrunde wie die Struther auch nur magere 13 Punkte. Da aber ihr Polster aus einer starken HInrunde (25 Punkte) groß genug war, sind sie im sicheren Ligamittelfeld im Vergleich zu den Hausherren. Ob das Spiel letztendlich einen sportlichen Wert hat, entscheidet sich schon Samstagnachmittag. Sollte für Struth dann noch eine Möglichkeit auf den Ligaverbleib bestehen, gilt es diese zu nutzen. Wenn es trotz guter Ausgangslage dann nicht reicht, bliebe letztendlich wohl nur die Erkenntnis: Dann haben wir es auch nicht verdient.