Gibt es ein Schützenfest? – VfB Hallbergmoos bei anfälligen Neuperlachern zu Gast

Mit fünf Siegen in den letzten sechs Spielen ist der VfB Hallbergmoos eine der Mannschaften der Stunde in der Landesliga Südost. Nun geht es am Sonntag (13.30 Uhr) zur Schießbude der Liga nach Neuperlach.

Hallbergmoos – Aufsteiger SV Neuperlach gewann am zweiten Spieltag mit 4:2 gegen den FC Unterföhring, und die halbe Liga fragt sich noch immer, wie das passieren konnte. Das war eines von zwei Spielen, in denen Neuperlach nur zweimal den Ball aus dem eigenen Tor holen musste. In allen anderen Partien setzte es mindestens vier Stück und immer wieder drohte die Zweistelligkeit. 56 Gegentreffer in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 5,09 Gegentoren pro Spiel. VfB-Trainer Andreas Giglberger war in der Vorwoche unter den Zuschauern, als der ebenfalls nicht berauschend gestartete TSV Kastl Neuperlach mit 5:1 bezwang.

Drei Ausfälle – und dennoch gibt es ein Luxusproblem

„Wir sind in der Saison schon einmal auf die Schnauze gefallen“, sagt der Hallbergmooser Trainer, der seine Mannschaft mit einer schwachen Leistung beim Vorletzten Wacker München schon verlieren sehen musste. Giglberger mahnt, dass auch Neuperlach gute Fußballer habe, wenn man sie spielen lässt. Die Botschaft: „Mit 90 Prozent gewinnst du auch nicht gegen Neuperlach.“

In der Mannschaft des VfB wird es diesmal einige Veränderungen geben, was das aktuelle Luxusproblem der Hallbergmooser bestätigt. Zuletzt spielten die Einwechselspieler so entscheidende Rollen, dass sie nun Belohnungen verdient haben. Das Grundgerüst mit den Leistungsträgern bleibt bestehen, aber um sie herum tobt ein gewaltiger Konkurrenzkampf. Gute Leistungen führen auf die Bank, wenn sehr gute Leistungen belohnt werden müssen. Die Ausfälle Andreas Kostorz (privat verhindert), Daniel Müller (Urlaub) und David Küttner (Schulterprobleme) mildern mit ihren Absenzen das Luxusproblem ein kleines bisschen ab.

Auf die Konstanz wird es in der Landesliga ankommen

Hallbergmoos befindet sich auf der Überholspur, aber es gibt aktuell mehrere Mannschaften mit einem Lauf. Deshalb braucht es vor allem Konstanz, um die Spitzenmannschaften 1860 Rosenheim und SpVgg Unterhaching II unter Druck zu setzen. Ein Torfestival gegen Neuperlach wäre da ein Ausrufezeichen.

Trainer Andreas Giglberger spürt indes keine Gefahr von Überheblichkeit. Er will mit seiner Mannschaft einfach da weitermachen, wo man zuletzt aufgehört hat. „Wir spielen unseren Fußball mit aggressivem Forechecking und dem schnellen Spiel nach vorne“, erklärt der Übungsleiter. Mit schnellen Toren könnte man sich den Sonntagsdienst deutlich entspannter gestalten.