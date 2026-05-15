Gibt der 1. FC Düren die rote Laterne ab?

Der VfL Vichttal könnte vom Duell im Tabellenkeller profitieren. – Foto: Michael Schneiders

Auf der Walter-Lück-Sportanlage geht es am kommenden Spieltag um die sportliche Existenz in der Mittelrheinliga. Der FV Wiehl empfängt als Tabellenzwölfter das aktuelle Schlusslicht vom 1. FC Düren zum direkten Schlagabtausch. Nur zwei Zähler trennen die beiden Kontrahenten, weshalb ein Dürener Auswärtssieg die Tabellensituation am Tabellenende komplett drehen könnte. Beide Teams stehen unter Zugzwang, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. In diesem klassischen Sechs-Punkte-Spiel wird es vor allem darauf ankommen, wer die Nerven im Abstiegskampf besser im Griff hat.

Eilendorf im Kellerduell: »Absolut entscheidendes Spiel« Es wird ernst für den SV Eilendorf. Für die Aachener Vorstädter ein echtes Richtungsweis-Duell auf dem Plan. Wenn die Borussia aus Lindenthal-Hohenlind anreist, geht es für den Tabellenzehnten (19 Punkte) vor allem um eines: Den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld herstellen und die Abstiegsränge auf Distanz bringen.

Während der SVE am vergangenen Wochenende eine bittere 0:2-Niederlage beim SC West Köln einstecken musste, kommen die Gäste mit Rückenwind in die Ferne. Hohenlind trotzte zuletzt dem Tabellenzweiten Fortuna Köln ein 1:1-Remis ab und rangiert mit 23 Zählern derzeit auf Platz neun. Doch die Eilendorfer haben ein Ass im Ärmel: Das Hinspiel konnten sie knapp mit 1:0 für sich entscheiden – ein Erfolgserlebnis, das für den nötigen Glauben sorgen soll. SVE-Coach Nico Kampsmann lässt im Vorfeld keinen Zweifel an der Bedeutung der Partie aufkommen: „Das ist ein absolut entscheidendes Spiel. Wir wollen mutig und entschlossen auftreten, dann werden wir ein gutes Spiel machen. Wir werden alles geben, um das Spiel zu gewinnen.“

Klar ist: Mit einem Heimsieg könnte Eilendorf bis auf einen Zähler an die Borussia heranrücken und einen großen Schritt aus der Gefahrenzone machen. Es ist also alles angerichtet für einen intensiven Schlagabtausch.

Morgen, 13:15 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal Bonner SC Bonner SC 13:15 live PUSH

VfL Vichttal fordert Bonner SC: »Müssen uns nicht verstecken« Wenn der Tabellendritte Bonner SC beim VfL Vichttal gastiert, treffen zwei Teams in Top-Verfassung aufeinander. Während die Gäste aus der Bundesstadt nach ihrem spielfreien Wochenende den Anschluss an das Spitzenduo Aachen und Fortuna Köln halten wollen, hat sich der VfL zum Stolperstein der Liga entwickelt. Die Hausherren belegen mit 19 Punkten aktuell Rang elf, doch die Formkurve zeigt steil nach oben: In den vergangenen sieben Partien kassierte Vichttal lediglich zwei Niederlagen. Zuletzt bewies die Mannschaft beim torreichen 3:3-Remis gegen den FC Wegberg-Beeck enorme Moral. Bonn reist derweil mit 42 Zählern im Gepäck an und steht unter Zugzwang, um im Aufstiegsrennen kein Terrain zu verlieren. Vichttals Coach Fatos Popova weiß um die Schwere der Aufgabe, setzt aber auf das gewachsene Selbstvertrauen seiner Truppe: „Wir treffen auf einen sehr starken Gegner, der nicht umsonst auf Platz 3 steht. Wir wissen, welche Qualität uns erwartet, aber wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken“, gibt sich der Übungsleiter kämpferisch. Bereits im ersten Aufeinandertreffen konnte der VfL den Favoriten ärgern. Darauf will Popova nun aufbauen: „Im Hinspiel gelang uns auch schon ein gutes Spiel und wir sind mental aktuell in einer sehr guten Verfassung. Ich erwarte eine enge und qualitativ starke Partie.“ Die Zuschauer dürfen sich also auf einen packenden Schlagabtausch freuen, bei dem die Tagesform den Ausschlag geben dürfte.

Aachen will Thron verteidigen: Gelingt Wegberg-Beeck der Überraschungs-Coup? Der Ligaprimus Alemannia Aachen bittet am Sonntag den FC Wegberg-Beeck zum Tanz. Während die Schwarz-Gelben ihre Vormachtstellung an der Tabellenspitze weiter zementieren wollen, reisen die Gäste mit der Hoffnung an, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Aachen thront mit beeindruckenden 50 Zählern ganz oben und untermauerte seine Ambitionen zuletzt mit einem souveränen 3:0-Erfolg beim 1. FC Düren. Beeck hingegen belegen mit 26 Punkten derzeit Rang sechs. Dass die Bäume in Wegberg aktuell nicht in den Himmel wachsen, zeigte das jüngste 3:3-Remis gegen den VfL Vichttal, bei dem man wertvolle Punkte liegen ließ. Schon im Hinspiel bekamen die Beecker die Qualität der Alemannia zu spüren. Damals hielten sie lange mit, ehe Aachen in der zweiten Halbzeit innerhalb kürzester Zeit dreimal zuschlug und einen 3:0-Sieg eintütete. Diese Kaltschnäuzigkeit soll nun auch im Rückspiel den Ausschlag geben. Gäste-Trainer Goran Kovacevic ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst und nimmt seine Mannschaft in die Pflicht. Er weiß, dass es gegen den Spitzenreiter mehr als nur eine solide Leistung braucht. Kovacevic: „Klar im Kopf sein, um Aachen zu ärgern“ Trotz der Favoritenrolle der Aachener gibt man sich im Beecker Lager kämpferisch. „Wir befinden uns aktuell in einer nicht ganz so leichten Situation. Wir werden als Team aber alles dafür geben, um in Aachen für eine Überraschung zu sorgen. Wir werden alles geben und müssen klar im Kopf sein, um Aachen zu ärgern“, betont Kovacevic vor dem schweren Gang zum Tabellenführer.

Duell auf Augenhöhe: Kann Gladbach die Rheinsüd-Hürde nehmen? Spannendes Duell im gesicherten Mittelfeld, wenn der SV Bergisch Gladbach 09 den den FC empfängt. Nur drei Punkte trennen die beiden Kontrahenten, wobei die Gäste aus dem Kölner Süden derzeit mit 28 Zählern auf Rang fünf leicht die Nase vorn haben. Die 09er rangieren mit 25 Punkten auf Platz sieben und teilten sich zuletzt beim 2:2 gegen Deutz 05 die Punkte. Rheinsüd reist nach dem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den FV Wiehl mit breiter Brust an. Für Gladbach ist zudem noch eine Rechnung offen, denn im Hinspiel gab man eine Führung noch aus der Hand und verlor mit 1:2. Rheinsüd-Coach Glenn Adriano stellt sich auf einen harten Kampf ein und verweist auf den positiven Trend beider Mannschaften: „Ich erwarte ein enges Spiel in Gladbach. Beide Teams haben eine kleine Mini-Serie und wollen sich weiter von den unteren Regionen entfernen. Ich gehe davon aus, dass Kleinigkeiten den Unterschied machen können.“ Trotz des Respekts vor den Gastgebern ist die Zielsetzung klar. Nach einer intensiven Woche auf dem Trainingsplatz will man die Heimreise nicht ohne Zählbares antreten. Adriano weiter: „Ich hoffe natürlich, dass wir die drei Punkte mitnehmen werden. Wir sind vorbereitet, hatten eine gute Trainingswoche und werden alles tun, um das Spiel zu gewinnen.“

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 13:00 PUSH

Fortuna unter Zugzwang Im Titelrennen der U17-Mittelrheinliga darf sich der SC Fortuna Köln keine weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Nach dem 1:1-Remis am vergangenen Spieltag bei Borussia Hohenlind ist der Vorsprung auf die Konkurrenz geschmolzen, während Spitzenreiter Aachen davonzieht. Am kommenden Wochenende steht für die Südstädter daher eine Pflichtaufgabe auf dem Programm: Die Sportvereinigung Deutz 05 gastiert im Jean-Löring-Sportpark. Auch wenn die Fortuna zuletzt leicht schwächelte ist sie mit sieben Siegen aus acht Spielen weiterhin ungeschlagen – doch der Druck, den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren, wächst. Die Gäste reisen derweil mit 24 Zählern im Gepäck als Tabellenachter an. Zuletzt bewies Deutz beim 2:2 gegen Bergisch Gladbach Moral, wartet aber noch auf den ganz großen Coup gegen ein Schwergewicht der Liga. Dass die Trauben gegen die Fortuna extrem hoch hängen, zeigt der Blick auf das Hinspiel: Damals fegte der SC die Deutzer deutlich mit 4:0 vom Platz. Deutz-Coach Omid Akhavan geht die Herausforderung dennoch mit einer Portion Vorfreude an. Für seine Mannschaft ist das Duell mit dem Aufstiegsaspiranten eine willkommene Standortbestimmung, bei der man befreit aufspielen kann. „Wir freuen uns auf das Spiel. Es ist immer schön, sich mit den Top-Teams zu messen“, erklärt Akhavan im Vorfeld der Partie. Er weiß um die Außenseiterrolle, will seine Elf aber taktisch gewieft einstellen: „Wir werden all unsere Erfahrungen einbringen, um die Mannschaft bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten.“