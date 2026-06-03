Gibson schießt Steinhöring vor 600 Fans zum Sieg gegen Grafing

FB Religation Grafing (gelb) Quirin Huber , , vs Steinhöring Benedikt Redel – Foto: Sro

Im Hinspiel der Relegation zur Kreisliga besiegt der TSV Steinhöring den TSV Grafing mit 1:0. Das Rückspiel steigt am Samstag um 15 Uhr in Steinhöring.

Schon lange vor dem Anpfiff lag die besondere Atmosphäre eines Entscheidungsspiels in der Luft. So viele Zuschauer bringen im Landkreis meist nur Relegationsduelle auf die Sportplätze. Entsprechend groß war die Spannung, schließlich kämpft Grafing um den Aufstieg in die Kreisliga, während Steinhöring den Abstieg in die Kreisklasse verhindern will.

Derby- und Relegationsstimmung pur herrschten am Dienstagabend auf dem Grafinger Sportgelände. Vor knapp 600 Zuschauern, darunter zahlreiche lautstarke Nachwuchskicker mit ihren Trommeln, setzte sich der TSV Steinhöring im Hinspiel der Relegation zur Kreisliga mit 1:0 beim TSV Grafing durch.

Meine Jungs waren anfangs zu nervös.

Stefan Holzmann, Trainer TSV Grafing

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start. Steinhöring präsentierte sich in der ersten Halbzeit konzentriert, zweikampfstark und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Der verdiente Lohn folgte bereits in der 10. Minute: Top-Torjäger Nick Gibson traf zum 1:0 für die Gäste.

Auch in der Folge kontrollierte Steinhöring das Geschehen weitgehend und hätte seinen Vorsprung ausbauen können. „Wir haben in der ersten Halbzeit nichts zugelassen. Hier hätten wir aber schon ein bis zwei Tore mehr machen müssen“, monierte Steinhörings Trainer Thomas Rotherbl nach der Partie. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs fand Grafing besser in die Begegnung.

Wir hätten ein bis zwei Tore mehr machen müssen.

Thomas Rotherbl, Trainer TSV Steinhöring

Die Nervosität der Anfangsphase wich zunehmend. Diese Entwicklung setzte sich nach dem Seitenwechsel fort. Die Gastgeber wurden mutiger, kamen immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich mehrere Möglichkeiten auf den Ausgleich.

So entwickelte sich in der zweiten Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Während Grafing auf den Ausgleich drängte, blieb Steinhöring bei Kontern stets gefährlich. Weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr.

Grafings Trainer Stefan Holzmann zeigte sich trotz der Niederlage zuversichtlich: „Die Jungs waren anfangs zu nervös, aber mit der Entwicklung gerade zum Ende der ersten Hälfte bin ich zufrieden. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Auch wenn der Platz in Steinhöring nicht unserer ist, bin ich überzeugt, dass wir dort unsere Tore machen können.“

Rückspiel am Samstag in Steinhöring

Damit geht Steinhöring mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel. Die Entscheidung fällt am Samstag, 6. Juni, um 15 Uhr am Bachkramerweg in Steinhöring.