Giant Oaks verzweifeln lange an defensiven Crocodiles aus Herongen

So., 25.05.2025, 13:00 Uhr

In einem intensiven Spiel mit wechselhaften Wetter haben sich am Sonntag die Giant Oaks Duisburg ihren ersten Auswärtssieg in der ÜFL NRW gesichert.

Mit 0:3 besiegten Sie die Crocodiles bei ihrem ersten ÜFL NRW Heimspiel überhaupt.