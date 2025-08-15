Gianluca Silberbach ist die logische Wahl bei Ratingen 04/19

„Ohne dem Gegner etwas zu wollen: Es hätte auch 20:0 ausgehen können, wenn die Jungs nicht in manchen Szenen zu verspielt gewesen wären“, urteilt der 30-Jährige und ergänzt mit Blick auf den Liga-Start am Sonntag um 15.30 Uhr beim VfB 03 Hilden: „Da müssen wir konsequenter sein und volle Professionalität an den Tag legen. Ein 16:0 wird es in Hilden für uns sicher nicht geben, aber ein Sieg zu Null wäre mir als Innenverteidiger schon wichtig.“

Verzichten muss der Innenverteidiger in Hilden wohl auf seinen gewohnten Nebenmann: Phil Spillmann war zuletzt mit Fußproblemen ausgefallen. „Mit Spille auf dem Platz habe ich schon ein sehr, sehr sicheres Gefühl. Wir können uns immer aufeinander verlassen, jeder bügelt auch mal was für den anderen aus. Dass er jetzt nicht da ist, da müssen wir durch, dafür haben wir die Qualität im Kader. Und die Jungs, die dazu gekommen sind, haben sie noch einmal erhöht. Ich hoffe, dass sie uns den Push geben, in Hilden zu gewinnen“, sagt Silberbach.

Dabei weiß Silberbach um die schwarze Serie gegen den VfB, die jüngsten neun Duelle verloren die Ratinger. „Ich bin hier in meinem siebten Jahr, und nur das erste Spiel gegen Hilden in unserem Stadion haben wir seitdem gewonnen“, erinnert sich der neue Kapitän. „Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt einen Dreier einfahren, wenn ich die Jungs aufs Feld führe. Das wäre auch wichtig, weil wir uns alle in der Vorbereitung gut angestellt haben. Hilden ist ein Muss – wer da nicht 120 Prozent gibt, braucht da gar nicht auflaufen. Wir wollen Hilden schlagen und gleich ein Ausrufezeichen setzen, dass mit uns zu rechnen ist.“ Weiter will Silberbach indes nicht gehen, denn: „Wir kommen aus der schlechtesten Saison, seit ich hier bin. Da werden wir jetzt noch keine öffentlichen Kampfansagen machen.“

Der gebürtige Bochumer wohnt mit Ehefrau Jacqueline und der mittlerweile vierjährigen Tochter Luisa in Gerresheim. „Ich verbringe sehr gerne Zeit mit ihnen, aber auch mit meinem Schwager und meiner Schwägerin und mit Freunden. Mit Zissis Alexandris (zu dieser Saison von 04/19 zum Liga-Konkurrenten 1. FC Monheim gewechselt, Anm. d. Red.) habe ich einen weiteren sehr guten Freund dazugewonnen. Er hat auch zwei Töchter, und die verstehen sich mit Luisa gut. Ein anderer guter Freund von mir ist Can Yücel, der jetzt in Uedesheim spielt. Wir sind eine gute Clique, spielen Karten, zum Beispiel Wizard, oder Backgammon und sprechen dann nicht nur über Fußball, sondern auch über unseren Alltag“, erzählt Silberbach. Der Sport bleibt aber natürlich ein zentraler Bestandteil: „Wenn die Bundesliga wieder läuft, schauen wir auch mal die Spiele“, sagt der Ratinger Kapitän.

Ihm sind gleich zwei Profi-Vereine ans Herz gewachsen: der VfL Bochum, für den er selbst sieben Jahre in der Jugend spielte, und der FC Bayern München, wo sein früherer Mitspieler Leon Goretzka inzwischen Profi ist. „Wir durften als Jugendspieler des VfL die Bundesligaspiele kostenlos im Stadion schauen, und da waren dann die Bayern mit Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm oder Toni Kroos, die meine Vorbilder waren, und so hat sich das dann entwickelt“, erzählt Silberbach.

Neuer Beruf

Beruflich hat er vor knapp zwei Wochen einen kompletten Neuanfang gestartet: Seit dem 1. August arbeitet er bei der Awista in der Müll-Entsorgung und der Straßenreinigung. „Ich bin tatsächlich auf dem Wagen“, erklärt Silberbach. „Ich war vorher sieben Jahre Sachbearbeiter und hatte es ehrlich gesagt jetzt satt, jeden Tag acht Stunden vor dem Computer zu sitzen. Ich habe dann intensiv mit dem Vater meines Schwagers gesprochen, der seit 20 Jahren bei der Awista ist, und er meinte, ich würde da gut reinpassen, weil da auch viele Fußballer dabei sind. Ich hatte dann ein sehr lockeres Vorstellungsgespräch und habe dann am 1.8. angefangen.“

Der neue Job ist natürlich eine Umstellung. „Ich wollte aber körperlich arbeiten“, betont Silberbach. „Klar ist es anstrengend: Der erste Wecker klingelt um 5 Uhr morgens – da drücke ich vielleicht noch einmal auf Schlummern, aber dann stehe ich auch auf und bin um 6 Uhr im Dienst. Dafür hat man aber auch früh Feierabend und dann vor dem Training abends noch etwas Zeit für die Familie und Freunde.“ In der Kombination mit Arbeit und Training komme er täglich auf rund 25.000 Schritte, berichtet Silberbach, den in Ratingen alle nur „Gianni“ rufen: „Da weiß man abends, was man gemacht hat. In der ersten Woche waren die Beine schon schwer, aber der Körper gewöhnt sich langsam dran. Die Jungs auf der Arbeit haben gesagt, ich brauche noch drei Wochen dafür. Aber ich bin guter Dinge, die Arbeit macht Spaß.“

Leaderansprüche in Ratingen

Silberbach räumt damit nun beruflich auf, so wie er es seit Jahren in der Abwehr des Oberligisten macht, den er nun erstmals als Kapitän anführt. Überraschend war die Wahl von Trainer Damian Apfeld, der Zugang Yannick Geisler zum Vize-Kapitän machte, nicht – für viele Beobachter der Ratinger war Silberbach immer schon eine logische Besetzung dieses Amtes. „Ich bin einer, der versucht, für die Mannschaft präsent zu sein“, entgegnet der 30-Jährige. „Ich will auch für die jungen Burschen wie Leo Kaiser oder Eleftherios Vasileiadis da sein, ihnen vermitteln, dass sie einfach spielen und das umsetzen sollen, was Damian von uns verlangt. Dann machen sie es dem Trainer auch schwer bei der Entscheidung, wen er aufstellen soll. Ich war vielleicht kein Profi wie Sven Kreyer oder habe so viele Regionalliga-Spiele gemacht wie Yannick, aber ich komme über meine Mentalität, das Kopfballspiel und die Zweikampfhärte. Da kann es auch im Training mal krachen – wichtig ist, dass man sich nachher die Hand gibt.“

An seinem neuen Trainer schätzt Silberbach: „Seine Dominanz, seine Ansprache. Er hat klare Ziele und Vorstellungen, was wir spielen sollen.“ Zudem sei die Zusammenarbeit mit den Co-Trainern Maximilian Klink und Salvatore Franciamore sehr gut. „Mit Max kann man auch mal ein bisschen lockerer reden, dass er bei Temperaturen von 36 Grad bei einer Übung vielleicht ein paar Sekunden weniger macht“, lobt Silberbach, und kommt dann wieder auf Apfeld zurück: „Er möchte einfachen Fußball spielen lassen, und was ihn auszeichnet ist, wie er sich präsentiert: dominant und laut. Ich hoffe allerdings, dass wir ihn Sonntag nicht so oft von draußen hören. Dann hätten wir etwas richtig gemacht.“ Und vielleicht mit einem Erfolg in Hilden dann auch einen Einstand nach Maß in der Liga.