Giancarlo Lorè: Salus statt San Siro

Giancarlo ist heute beim FC Hürth rundum glücklich und zufrieden. – Foto: Achim Hannott

Die Vereine und Stationen von Giancarlo Lorè lesen sich wie im Märchenbuch – davon träumt wohl jeder Junge, der Fußball spielt: 1. FC Köln, FC Bayern München, Bayer Leverkusen. Heute, mit 21 Jahren, läuft Giancarlo für den FC Hürth in der ersten Mannschaft in der Landesliga auf – und ist damit glücklich. Was einst wie der sichere Weg in eine große Profikarriere aussah, entwickelte sich – wie so oft im Fußball – ganz anders. Der Traum vom legendären Mailänder Stadion San Siro endete schließlich im Salus-Park in Hürth.

Lorè verbrachte Kindheit und Jugend beim 1. FC Köln und war dort äußerst erfolgreich. Sechs Pflichtländerspiele für die deutsche U16-Nationalmannschaft stehen in seiner Vita. Mit 15 wechselte er ins Internat am berühmten Bayern-Campus vor den Toren Münchens. „In der dortigen U15/U16 gab es nichts anderes mehr als Schule und Fußball“, erinnert sich der immer fröhliche Kölner. „Du bekommst 365 Tage im Jahr eigentlich nichts von dem mit, was außerhalb des Campus passiert. Und wenn deine Eltern mal 600 Kilometer fahren, um ein Spiel zu sehen, kannst du vielleicht noch mit ihnen zu Abend essen – danach bist du wieder allein. Für einen Familienmenschen wie mich war das nichts.“ Lorè: "Keinen Bock so zu leben"

Schlechte Erfahrungen im Fußballerleben und Verletzungen taten ihr Übriges. „Ich hatte keinen Bock mehr, so zu leben“, sagt Lorè rückblickend. Er entschied sich für die Rückkehr ins Rheinland und schloss sich Bayer Leverkusen an. Doch die Begeisterung für den Profifußball war verflogen – und dann kam auch noch Corona. Fortan wollte er befreit und mit Freude Fußball spielen, dem Druck entkommen und ein normales Leben führen. Der Schritt nach Deutz brachte ihn zurück in seine Heimatstadt Köln. Dort spielte er in der U19 und zwei Jahre bei den Senioren in der Landesliga.