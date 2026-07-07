Gian-Luca Reck hat einen neuen Verein gefunden Gian-Luca Reck hat einen neuen Verein gefunden. Der bisherige Stammtorhüter des SV Scherpenberg schließt sich der Spvgg Erkenschwick an und bleibt damit in der Oberliga unterwegs. von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Gian-Luca Reck. – Foto: Markus Becker

Der SV Scherpenberg muss nach dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein bekanntlich den Abgang von Torhüter Gian-Luca Reck verkraften, hat auf diese Personalie aber inzwischen adaäqut reagiert. Mittlerweile steht der neue Klub fest: Reck wechselt zum Traditionsverein Spvgg Erkenschwick.

Reck hatte in der vergangenen Saison das Tor des SVS gehütet und mit dem Verein den erstmaligen Sprung in die Oberliga geschafft. In der FuPa-Datenbank stehen für den Torhüter 24 Einsätze in der Aufstiegssaison. Insgesamt wird Reck mit 112 Spielen, elf Toren und drei Vorlagen geführt. Der gebürtige Gladbecker bringt trotz seines jungen Alters bereits eine auffällige Vita mit. Seine Ausbildung begann beim SV Schermbeck, anschließend wechselte er in die U19 des MSV Duisburg. Für die Zebras absolvierte Reck zwölf Einsätze in der U19-Bundesliga. Im Seniorenbereich führte ihn sein Weg über Rot-Weiß Erfurt, SV Lippstadt 08 und 1. FC Bocholt bis zum SV Wilhelmshaven, für den er in der Oberliga Niedersachsen 33 Pflichtspiele bestritt.

Malyar lobt Reife und Qualität am Ball Auch der Name Reck sorgt natürlich für Aufmerksamkeit. Gian-Luca Reck ist der Sohn des früheren Bundesliga-Torhüters Oliver Reck, der unter anderem für Werder Bremen, FC Schalke 04 und Kickers Offenbach zwischen den Pfosten stand. In Erkenschwick soll der 1,96 Meter große Schlussmann nun den Konkurrenzkampf erhöhen. Trainer Nassir Malyar freut sich über die Verpflichtung, weil die Spielvereinigung nach dem Abgang von Luca Janosch auf dieser Position noch einmal aktiv werden musste. „Ich freue mich sehr, dass wir Gian-Luca auf den letzten Metern noch verpflichten konnten. Durch den Abgang von Luca Janosch mussten wir auf dieser Position noch einmal aktiv werden. Trotz seines jungen Alters bekommen wir mit Gian-Luca einen sehr reifen und erfahrenen Torhüter, der sich bereits mehrfach im höherklassigen Fußball bewiesen hat“, erklärt Malyar in den Vereinsmedien.