Gian-Luca Bühring erzielt den Siegtreffer des 1. FC Wülfrath

Dass der Sieg der „Gäste“ in Ordnung ging, darüber waren sich auch die beiden Übungsleiter nach dem Abpfiff einig. Alfonso del Cueto (Rot-Weiß): „Der FCW war heute die bessere Mannschaft. Wir konnten aber in der ersten Halbzeit mit unser klarsten Chance durchaus in Führung gehen. Dann läuft das Spiel vielleicht anders. Nach der Pause kam von uns offensiv lange Zeit zu wenig. Ich weiß allerdings nicht, warum der Schiri beim aus unserer Sicht regulär erzielten Tor von Moses Lamidi auf Abseits entscheidet.“ Das war die Szene zu Beginn der Nachspielzeit, als Rot-Weiß noch einmal Druck machte und Lamidi nach einer Linksflanke unbedrängt einlenkte. Der Assistent an der Seitenlinie hatte seinem „Chef“ allerdings gleich die Abseitsstellung signalisiert.

Das Tor des Tages ging nach einer Stunde auf das Konto von Gian-Luca Bühring, der nach dem Freistoß von Florian Schikowski dem guten Rot-Weiß-Keeper Florian Ricken keine Abwehrmöglichkeit ließ. „Das war ein genau getimter, weiter Freistoß von Schiko in meinen Lauf. Ich hab‘ den Ball richtig gut getroffen. Ein Schlenzer in die lange Ecke, unhaltbar für den Torhüter“, freute sich der 23-jährige Matchwinner über seinen bisher wohl wichtigsten Treffer im FCW-Trikot.

FCW-Coach Joscha Weber lobte sein Team: „Das war eine überragende Vorstellung unserer Jungs – in allen Mannschaftsteilen. Alle haben konsequent gegen den Ball gearbeitet. Angesichts der größeren Anzahl an Torchancen hätte der Sieg aber höher ausfallen können. Wir wollten zeigen, wer fußballerisch hier Herr im Haus ist. Das ist uns eindrucksvoll gelungen.“

Kurzweilige Partie

Beide Mannschaften kämpften vom Anpfiff weg um jeden Zentimeter Kunstrasen. Mit viel Tempo und Intensität in den direkten Duellen. An vielversprechenden Torchancen mangelte es nicht. RW‑Routinier Lamidi scheiterte am geschickt die kurze Ecke dicht machenden Schlussmann Marvin Oberhoff (16.). Auf der Gegenseite rettete Torsteher Ricken beherzt gegen den frei vor ihm auftauchenden, indes bedrängten Bühring (21.).

Es ging munter weiter. Den Kopfball von Maximilian Eisenbach, nach einer Schikowski-Ecke, köpfte Jan-Steffen Meier in höchster Not von der Torlinie (34.). Da hatten die FC-Fans den Torschrei bereits auf den Lippen. Auf der Gegenseite parierte Oberhoff den Flachschuss von Hammza Al Khalil (37.). Der FC meist im Vorwärtsgang, ohne sich bis dahin für den Aufwand zu belohnen.

Im zweiten Durchgang ließ die Intensität etwas nach, dennoch boten beide Teams attraktiven Bezirksliga-Fußball. Mit Vorteilen für die Weber-Elf und einhergehend mit einem Chancenplus. RW-Abwehrspieler Sufian Abou Laila köpfte nach einer Flanke bei seinem Rettungsversuch an den eigenen Querbalken (47.). Im Anschluss an das Tor des Tages parierte Ricken klasse die Distanzschüsse von „Saki“ Xiros (63.) und Amin Ouahaalou (65.). Später (75.) traf Ahmad Jafari Aluminium. Und als beide Teams in der Nachspielzeit mit offenem Visier agierten, fand Giuseppe Raudino erneut in Ricken seinen Meister. Das musste das 2:0 sein – und dem FCW wäre die Hektik ganz am Ende erspart geblieben.