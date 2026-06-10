Ghigani-Nachfolger gefunden – Martin Buch übernimmt den SV Aubing Landesliga Südwest von Dirk Schiffner · Heute, 09:09 Uhr · 0 Leser

Gibt die Marschrichtung vor: Trainer Martin Buch. – Foto: Peter Weber

Nach einem Jahr Auszeit kehrt Martin Buch als Trainer zurück. Der 44-Jährige übernimmt den Landesligisten SV Aubing von Patrick Ghigani.

Nach einem Jahr fußballerischer Auszeit meldet sich Martin Buch im Fußballgeschäft zurück. Der 44-Jährige tritt die Nachfolge von Patrick Ghigani beim Landesligisten SV Aubing an. Ex-Profi Ghigani stand vier Jahre auf der Kommandobrücke beim SV Aubing. In der Saison 2024/2025 führte er die Aubinger nach fast 40 Jahren ununterbrochener Bezirksliga-Zugehörigkeit in die Landesliga. Dort gelang den West-Münchnern auf Anhieb ein respektabler neunter Platz. Dennoch konnten sich der Verein und der Erfolgstrainer nicht auf eine Fortsetzung einigen. Auf der Vereins-Homepage teilten die Aubinger mit: „Nach diesen prägenden vier Jahren sah die Vereinsführung nun aber den richtigen Moment gekommen, um der Mannschaft mit einem neuen Übungsleiter frische Impulse zu verschaffen und den nächsten Entwicklungsschritt einzuleiten.“ Nach den erreichten Erfolgen ist das Ziel klar: „Die Mannschaft soll im kommenden Jahr nicht nur stabil in der Landesliga gehalten, sondern nachhaltig dort verankert werden.“

"Aubinger Weg" steht im Vordergrund Für dieses Vorhaben wurde Martin Buch verpflichtet. Der 44-Jährige kann auf viele Jahre erfolgreiche Trainertätigkeit zurückblicken (unter anderem SpVgg Unterhaching Nachwuchs, SV Planegg, FC Emmering, SC Olching, SC Unterpfaffenhofen). Weiter heißt es auf der Aubing-Homepage: „Mit Blick auf dieses Ziel soll der Fokus neben der sportlichen Arbeit zukünftig verstärkt auf die mannschaftliche Geschlossenheit, die Identifikation mit dem SV Aubing und die erkennbare Integration in den Gesamtverein gerichtet werden.“ Die enge Verzahnung und der kontinuierliche Austausch zwischen den Trainern der Herrenmannschaften wie auch des U19-Teams solle dabei eine optimale Förderung vorhandener Potenziale gewährleisten und werde so zu Kernelementen der weiteren sportlichen Entwicklung. Auf diese Weise soll das Konzept des „Aubinger Wegs“ auch im Herrenbereich klar sichtbar und nachhaltig verankert werden.