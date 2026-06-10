Ghigani-Nachfolger gefunden – Martin Buch übernimmt den SV Aubing

Nach einem Jahr Auszeit kehrt Martin Buch als Trainer zurück. Der 44-Jährige übernimmt den Landesligisten SV Aubing von Patrick Ghigani.
Nach einem Jahr fußballerischer Auszeit meldet sich Martin Buch im Fußballgeschäft zurück. Der 44-Jährige tritt die Nachfolge von Patrick Ghigani beim Landesligisten SV Aubing an. Ex-Profi Ghigani stand vier Jahre auf der Kommandobrücke beim SV Aubing. In der Saison 2024/2025 führte er die Aubinger nach fast 40 Jahren ununterbrochener Bezirksliga-Zugehörigkeit in die Landesliga. Dort gelang den West-Münchnern auf Anhieb ein respektabler neunter Platz.
Dennoch konnten sich der Verein und der Erfolgstrainer nicht auf eine Fortsetzung einigen. Auf der Vereins-Homepage teilten die Aubinger mit: „Nach diesen prägenden vier Jahren sah die Vereinsführung nun aber den richtigen Moment gekommen, um der Mannschaft mit einem neuen Übungsleiter frische Impulse zu verschaffen und den nächsten Entwicklungsschritt einzuleiten.“ Nach den erreichten Erfolgen ist das Ziel klar: „Die Mannschaft soll im kommenden Jahr nicht nur stabil in der Landesliga gehalten, sondern nachhaltig dort verankert werden.“
Für dieses Vorhaben wurde Martin Buch verpflichtet. Der 44-Jährige kann auf viele Jahre erfolgreiche Trainertätigkeit zurückblicken (unter anderem SpVgg Unterhaching Nachwuchs, SV Planegg, FC Emmering, SC Olching, SC Unterpfaffenhofen). Weiter heißt es auf der Aubing-Homepage: „Mit Blick auf dieses Ziel soll der Fokus neben der sportlichen Arbeit zukünftig verstärkt auf die mannschaftliche Geschlossenheit, die Identifikation mit dem SV Aubing und die erkennbare Integration in den Gesamtverein gerichtet werden.“
Die enge Verzahnung und der kontinuierliche Austausch zwischen den Trainern der Herrenmannschaften wie auch des U19-Teams solle dabei eine optimale Förderung vorhandener Potenziale gewährleisten und werde so zu Kernelementen der weiteren sportlichen Entwicklung. Auf diese Weise soll das Konzept des „Aubinger Wegs“ auch im Herrenbereich klar sichtbar und nachhaltig verankert werden.
Buch betreute von 2020 bis 2023 den SC Olching in der Landesliga. Im Herbst 2024 übernahm er beim Kreisligisten SC Unterpfaffenhofen das Traineramt, nachdem dort Franco Simon aufgehört hatte. Mit den Upfer Buam, wo er auch bereits als Nachwuchstrainer beschäftigt war, verpasste er den Bezirksliga-Aufstieg knapp. Danach begab sich Buch in eine fußballerische Pause. Beruflich wie privat war der 44-Jährige eingespannt. Nachdem die beruflichen Projekte abgeschlossen sind – Buch ist im Hauptberuf als Verkaufsleiter tätig – und auch die Familie grünes Licht gab, „bin ich wieder bereit.“
Am 16. Juni bittet Buch in Aubing zum Trainingsauftakt. Fünf Tage später kommt es im heimischen Stadion (BSA an der Kronwinkler Straße) gleich zu einem besonderen Spiel. Dann empfängt er mit seinem neuen Team den SC Olching zum Testspiel.