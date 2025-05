Ghigani gegen Lamotte: Einst Allianz Arena, jetzt Bezirksliga-Topspiel

Fast 20 Jahren nach ihrem Duell in der Allianz Arena treffen SVA-Coach Patrick Ghigani und Wacker München-Trainer Fabian Lamotte wieder aufeinander.

München – Das erste Aufeinandertreffen gab es 2005 in der Allianz Arena. Beim Spiel der SpVgg Unterhaching gegen 1860 München duellierten sich Patrick Ghigani und Fabian Lamotte zum ersten (und einzigen) Mal als aktive Spieler . Ghiganis Vorstädter gewannen mit 4:1, sicherten sich wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Bundesliga und schafften am Saisonende den Klassenerhalt. Jetzt, fast zwanzig Jahre später, duellieren sich die beiden Ex-Profis wieder. Als Trainer auf verschiedenen Seiten des Topspiels der Bezirksliga-Süd.

An seine erste Begegnung mit dem Münchner Kontrahenten erinnert sich Patrick Ghigani liebend gerne. „Es war ein besonderes Spiel für mich damals“, schwärmt der heutige Coach des SV Aubing im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Vor knapp 50.000 Zuschauern duellierte er sich mit der 1860-Defensive um Fabian Lamotte. Zu direkten Duellen der beiden kam es allerdings, aufgrund der Rollen der beiden (Ghigani spielte als offensiver Mittelfeldspieler im Zentrum, Lamotte als Außenverteidiger auf dem Flügel) nur selten.

Fabian Lamotte erinnert sich an seinen technisch starken Gegenspieler Ghigani nur noch verschwommen

Wenn, dann ging es meist zugunsten des heutigen Bezirksliga-Meisters aus. „Ich habe ein gutes Spiel gemacht“, erzählt Ghigani und lacht. „Ich hatte ein paar Duelle mit Fabi. Er war mir immer auf den Fersen, aber konnte mich nicht richtig verteidigen“. Die Erinnerungen seines Gegenübers sind dagegen eher verschwommen. „Ich kann mich nicht mehr so gut an das Spiel erinnern, aber ich weiß noch, dass der Patrick ein gutes Spiel gemacht hat. Das erzählt er auch heute immer noch gerne“, sagt Lamotte und erklärt: „Wenn es zu Duellen kam, dann gingen sie eher an Patrick. Da spielt dann ein technisch starker Spieler mit guten Bewegungen gegen einen größeren, unbeweglichen Verteidiger wie mich. Das war auf jeden Fall eklig.“

Topspiel in der Bezirksliga Süd: Meister Aubing empfängt Tabellenzweiten FC Wacker München

Die Ausgangslage ist heute eine andere. Ghigani, als Trainer vom bereits feststehenden Landesliga-Aufsteiger Aubing, empfängt Fabian Lamotte und Verfolger Wacker München zum Topspiel. Bezirksliga-Aufstiegskampf statt Bundesliga-Abstiegskampf. Aubing statt Allianz Arena. Während der SVA schon vor zwei Wochen die Meisterkorken knallen lassen konnte, geht es für Wacker München noch um den für die Relegation berechtigenden zweiten Platz.

Der Respekt der beiden Lager voreinander könnte kaum größer sein. Auf privater Ebene schätzen sich die beiden Ex-Profis enorm, schwärmen voneinander als „höflich“, „respektvoll“ und „fachlich top“. Auf sportlicher Ebene wissen beide um die Stärken des bevorstehenden Gegners. Ghigani spricht beim FC Wacker von einem „Spitzenteam mit brutaler Offensivpower“. Lamotte sieht im SVA eine „ausgezeichnete Mannschaft, die auch Spiele gewinnt, in denen es nicht gut für sie läuft“.

„Ich hoffe für die Zuschauer, dass es ein Spektakel wird. Aus Trainersicht ist es nicht unbedingt das, was man will.“

Wacker-Coach Fabian Lamotte über das bevorstehende Duell gegen den SV Aubing.

Es ist nicht nur auf dem Papier ein absolutes Topspiel. Mit zusammengerechnet fast 170 Toren aus 28 Spielen treffen die beiden besten Offensiven der Liga aufeinander. Schon im ersten Duell der Saison gab es ein Torfeuerwerk. Einen ähnlichen Spielverlauf wie beim 3:3-Unentschieden wünscht sich Lamotte aber nicht. „Ich hoffe für die Zuschauer, dass es ein Spektakel wird. Aus Trainersicht ist es nicht unbedingt das, was man will“, sagt der ehemalige Profi des FC Schalke 04. Unter einer Voraussetzung ist ein Spektakel für Lamotte aber erlaubt: Das Spiel endet „mit besserem Ende für Wacker“.

Kampf um die Landesliga: Wacker vor „Mammutaufgabe“ SV Aubing

Um Ghigani und dem SVA in die Landesliga folgen zu können, wird der FC Wacker wohl einen Sieg brauchen. Der FC steht zwar momentan mit einem Zähler Vorsprung auf Platz zwei und somit in der Pole-Position für die verbleibenden zwei Spiele, hat aber das deutlich schwerere Abschlussprogramm als die Kontrahenten aus Planegg und Raisting. „Alleine das Aubing-Spiel ist eine Mammutaufgabe für uns. Wir müssen gegen den SVA fast gewinnen, da ich nicht davon ausgehe, dass Raisting und Planegg Punkte liegen lassen werden“, sagt Lamotte.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein heißes Spiel am Sonntagnachmittag gefasst machen. Denn während der SV Aubing weiter die Chance hat, die Saison ungeschlagen zu beenden und „alles versuchen wird, das Spiel zu gewinnen“, verspricht Fabian Lamotte, dass seine Mannschaft „alles dafür geben wird, Platz zwei zu verteidigen“ – auch, um dem Coach die persönliche Revanche für eine 1:4-Niederlage vor 20 Jahren zu ermöglichen. (Tobias Höllrich)