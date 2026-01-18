Ghayreb nach Abgang aus Moers: „Die Nachricht war schon schockierend“

Der SV Sonsbeck hat mit Shadi Ghrayeb den zweiten Winter-Zugang in den Kader aufgenommen. Der 22-Jährige wechselt vom Landesligisten GSV Moers, der massiv sparen muss und zahlreiche Stammkräfte verloren hat, zum Oberligisten. Der angehende Chemikant ist als Außenverteidiger vorgesehen. Ein Gespräch mit dem Moerser über die Zeit bei seinem Ex-Klub, die Gründe für den Wechsel nach Sonsbeck und Vorbilder.

GHRAYEB Wir Spieler sind vor Weihnachten vom Abteilungsleiter Daniel Ollmann darüber informiert worden, dass der Verein zur Rückrunde eine sportliche und strukturelle Neuausrichtung vornehmen muss. Soll heißen, dass wir höchstwahrscheinlich ab Januar unsere vereinbarten Gelder nicht mehr bekommen. Uns Spielern wurde offen gestellt, ob wir den Weg mitgehen oder uns einen neuen Verein suchen.

SHADI GHRAYEB Natürlich hat man am Anfang der Saison niemals damit rechnen können, dass es zur Winterpause keine sportliche Perspektive mehr gibt. Die Nachricht war schon schockierend.

GHRAYEB Ja, es war ein sehr ausgeglichenes und intensives Spiel, das Sonsbeck am Ende knapp mit 1:0 gewann. Ich stand 74 Minuten auf dem Platz.

GHRAYEB Ich hatte einen Anruf von Patrick Iwersen (ehemaliger Sportleiter; die Red.) bekommen, der dann zum Kontakt mit Heinrich Losing geführt hat. Das Gespräch mit Sonsbecks Trainer fand aber noch vor dem Termin mit Daniel Ollmann statt. Ich fühlte mich geehrt, dass ein Oberliga-Trainer Interesse an mir zeigt.

Wussten Sie, dass Heinrich Losing bei dem Testspiel schon ein Auge auf Sie geworfen hatte?

GHRAYEB Nein, das wusste ich nicht.

Wären Sie im Winter auch gewechselt, wenn in Moers alles in Ordnung wäre?

GHRAYEB Ich denke schon. Unabhängig davon, fühlte ich mich jetzt bereit für die Oberliga. Ich wollte diesen Schritt nicht zu früh machen, aber die eineinhalb Jahre in der Landesliga waren sehr wichtig für meine Entwicklung.

Gab es für Sie noch andere Optionen?

GHRAYEB Ich hatte ein paar Optionen. Jedoch war mir früh klar, dass es nach Sonsbeck gehen soll.

Warum haben Sie sich für den SV Sonsbeck entschieden?

GHRAYEB Ich habe schon immer Sympathie für den SV Sonsbeck empfunden, außerdem habe ich viel Gutes vom Team und Trainer gehört.

Welche Stärken können Sie in das Sonsbecker Spiel einbringen?

GHRAYEB Meine hohe Laufbereitschaft über außen und meinen Ehrgeiz.

Ist es richtig, dass Heinrich Losing mit ihnen als linker Außenverteidiger plant? Welche Positionen können Sie noch spielen?

GHRAYEB Ja, das ist so. Ich kann aber auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden.

Was wollen Sie persönlich in Sonsbeck erreichen?

GHRAYEB Ich will mich in Sonsbeck weiterentwickeln und hoffe, dass ich mich in der Oberliga festspielen kann.

Gerade auf der Position des linken Verteidigers herrscht mit Sebastian Leurs eine große Konkurrenz. Wie wollen Sie Druck auf den Routinier ausüben?

GHRAYEB Ich kann von Sebastian Leurs sicherlich noch vieles lernen. Ich denke, dass ich durch mein Alter und meinen Ehrgeiz ein interessanter Konkurrent werden kann.

Kennen Sie schon Spieler aus dem Sonsbecker Kader?

GHRAYEB Persönlich kannte ich keinen aus dem Kader. Aber ich habe in Moers mit vielen ehemaligen Sonsbeckern zusammengespielt. Unter anderem hat mir Danny Rankl den Wechsel empfohlen. Er meinte, dass ich mich in Sonsbeck in Ruhe und ohne großartigen Druck in einem familiären Umfeld weiterentwickeln kann. Connor Wastian ergänzte, dass der Konkurrenzkampf schon sehr groß sei, da der Stamm schon einige Jahre zusammenspielt und die Automatismen gut funktionieren.

Was war bislang ihr größter Erfolg, an den Sie sich gerne zurückerinnern?

GHRAYEB An den Aufstieg mit dem GSV in die Landesliga und vor allem daran, dass ich in der Saison 2023/2024 mit 32 Spielen mit Osman Simsek die meisten Einsätze hatte und somit einiges zur Meisterschaft beitragen konnte.

Haben Sie ein Vorbild?

GHRAYEB Auf meiner Position fand ich immer Marcelo und Philipp Lahm sehr beeindruckend.

Ande Egink führte das Gespräch.

