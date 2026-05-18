Ghawilu und Ndure geehrt – emotionaler Abschied für Wegner SSV Jeddeloh II erlebt Auszeichnungen und bewegenden letzten Heimspiel-Auftritt eines Leistungsträgers von red · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser

Der SSV Jeddeloh II hat einen emotionalen und zugleich erfolgreichen Heimspieltag erlebt. Während Kasra Ghawilu und Dominique Ndure für ihre konstant starken Leistungen in die „Mannschaft der Saison“ des Verbandes berufen wurden, stand zugleich der Abschied von Max Wegner im Mittelpunkt eines besonderen Moments vor heimischem Publikum.

Die beiden SSV-Akteure Kasra Ghawilu und Dominique Ndure wurden für ihre starken Auftritte über die gesamte Saison hinweg ausgezeichnet. Die Berufung in die Auswahl der Saison würdigt insbesondere ihre Konstanz, ihren Einsatz und ihre Bedeutung für die Mannschaft. Beide Spieler gehörten in der laufenden Spielzeit zu den prägenden Figuren im Team und überzeugten durch stabile Leistungen auf hohem Niveau. Die Auszeichnung unterstreicht ihre Entwicklung und ihren Stellenwert innerhalb der Mannschaft des Regionalligisten.

Emotionaler Abschied eines Leistungsträgers Im Mittelpunkt des letzten Heimspiels stand zudem Max Wegner, der sich vor heimischer Kulisse von den Fans verabschiedete. Der Offensivspieler wurde dabei mit großer Wertschätzung und spürbarer Emotionalität verabschiedet. Die Unterstützung der Zuschauer zeigte eindrucksvoll, welchen Stellenwert Wegner innerhalb des Vereins und bei den Anhängern innehatte. Sein Engagement und seine Leistungen im Trikot des SSV wurden dabei ausdrücklich hervorgehoben.