Ghafouri-Doppelpack! Meppen III slammt sich auf Platz vier

Während in Meppen am Wochenende bei den Landesmeisterschaften im Poetry Slam mit Worten jongliert wurde, setzte der SV Meppen III lieber auf Reime aus Toren, Tempo und Timing. Besonders Fardin Ghafouri lieferte dabei eine Pointe, die der SG Schleper/Lehrte ordentlich auf die Ohren ging.

Lange war das Spiel noch eher ruhige Lesebühne statt großer Fußball-Slam. Die SG Schleper/Lehrte hielt ordentlich dagegen und machte die Räume eng. Doch kurz vor der Pause griff Fardin Ghafouri zum metaphorischen Mikrofon und brachte das Publikum gleich doppelt zum Nicken.

In der 37. Minute setzte er die erste Zeile zum 1:0, vier Minuten später folgte direkt die Zugabe zum 2:0. Zwei schnelle Treffer, vorgetragen mit der Präzision eines Finalisten auf der Slam-Bühne.

Zur zweiten Halbzeit reagierte SG-Trainer Johannes Strotmann und brachte Jan Schwindeler für Philipp Roloff. Und tatsächlich meldeten sich die Gäste noch einmal zurück: Jonas Backsmann verkürzte in der 54. Minute auf 1:2 und sorgte kurzzeitig dafür, dass die Partie noch einmal Spannung bekam.

Meppen findet die passende Schlusszeile

Doch der SV Meppen III blieb im Rhythmus. Eric Köhler erhöhte in der 68. Minute auf 3:1 und nahm der Partie damit wieder etwas die Dramatik. In der Nachspielzeit setzte Tatenda Mwarianesu schließlich den letzten Vers zum 4:1-Endstand.

Durch den souveränen Heimsieg klettert der SV Meppen III vorerst auf Rang vier und bleibt seit vier Spielen ungeschlagen. Mit mittlerweile 69 Treffern zeigt die Offensive weiterhin, dass sie eher Lautsprecher als Flüsterpost ist.

Die SG Schleper/Lehrte bleibt dagegen auf Rang zwölf von 14 Mannschaften hängen. Vor allem offensiv fehlt aktuell häufiger die zündende Pointe: 34 Tore und nur drei Punkte aus den vergangenen fünf Spielen sprechen eine klare Sprache.

Schiedsrichter der Partie war Steve Schwalm, quasi der Moderator eines Nachmittags, an dem Meppen III die besseren Punchlines hatte.