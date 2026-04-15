»Gezielte Nebelkerze«: Bayern-Vorschlag sorgt für Irritationen

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Seit Ende März schien eigentlich klar: In der kontrovers diskutierten Frage um die Reformierung der Regionalligen in Deutschland läuft es auf zwei Vorschläge hinaus, welche die Arbeitsgruppe (AG) des DFB zur Abstimmung vorgestellt hat: Das "Kompass-Modell" oder das "Regionen-Modell". Einer der beiden Vorschläge soll das Rennen machen, wenn es darum geht, aus aktuell fünf Regionalliga-Staffeln vier zu machen, damit endlich alle Meister auch direkt in die 3. Liga aufsteigen können.

Nun hat aber der Bayerische Fußball-Verband (BFV) Bedenken an den beiden Modellen angemeldet. Nach einem Treffen in Fürth mit ausgewählten bayerischen Klubs aus der 3. Liga, der Regionalliga und den beiden Bayernligen sagte BFV-Präsident Dr. Christoph Kern: "Der Austausch hat verdeutlicht, dass die bisherigen Ergebnisse und die Beschränkung auf zwei Lösungsvorschläge zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend konsensfähig sind." Soll heißen: In Bayern kann man sich weder mit dem Kompass- noch mit dem Regionen-Modell so richtig anfreunden. Gleichzeitig ließ der BFV in einer verschickten Pressemitteillung mit einem eigenen Vorschlag aufhorchen. Demnach könnte in den fünf bestehenden Regionalligen nach Vorrunden-Abschluss eine Teilung erfolgen. Die Klubs der oberen Tabellenhälfte spielen in vier Ligen je einen Meister bzw. einen Aufsteiger aus. Die Teams aus der unteren Tabellenhälfte bleiben weiter in ihren regionalen Strukturen und bestreiten in ihren fünf Ligen jeweilige Abstiegsrunden. (>>>Hier geht`s zum ausführlichen Bericht über den Vorschlag aus Bayern!)

Der neue Vorschlag aus Bayern stößt wenig überraschend vor allem bei den Vertretern aus dem Nordosten auf wenig Gegenliebe. Tommy Haeder, Geschäftsführer des Chemnitzer FC und Sprecher der Aufstiegsinitiative, zeigt sich gegenüber dem MDR-Format "Sport im Osten" sehr irritiert und wählt klare Worte: "Wir sind über diesen Vorstoß mehr als verwundert. Besonders, weil dieses Modell bereits vor dem letzten Treffen im Buschfunk kursierte. Umso unverständlicher ist es, dass es nicht in die DFB-Arbeitsgruppe eingebracht und dort offen diskutiert wurde. Es wirkt wie eine gezielte Nebelkerze. Für mich entsteht der Eindruck, dass hier der Prozess der Lösungsfindung bewusst gestört werden soll. Genau das dürfen wir jetzt nicht zulassen. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was jetzt auf dem Tisch liegt – alles andere führt nur dazu, dass der Prozess einer Regionalliga-Reform zerfasert wird. Das ist nicht akzeptabel."