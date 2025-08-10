"Gezeigt, wie Oberliga-Fußball geht" - kalte Dusche für den LSK

In der vergangenen Spielzeit dominierte der LSK noch die Landesliga Lüneburg nach Belieben, nun muss er wieder für andere Ziele die Punkte sammeln. Heeslingen verfügte im ersten Abschnitt über den besseren Zug zum gegnerischen Tor. Tom Trebin (23.) und Darvin Stüve (25.) legten per Doppelschlag vor, kurz vor der Pause machten Jarno Böntgen (42.) und Terry Becker (44.) fast schon den Deckel drauf.

Dem Aufsteiger gelang es zwar, sich nach dem Seitenwechsel zu stabilisieren. Trotzdem verschlimmerte der HSC durch Wolfgang Pesch den Fußballabend der Lüneburger (65.). Dementsprechend war es symbolisch, dass den einzigen Treffer der Gäste Heeslingens Fabio Gerke unfreiwillig in der Folge eines Eckballs erzielte (77.).

"Heeslingen hat uns gezeigt, wie Oberliga-Fußball geht", sagt LSK-Coach Tarek Gibbah über die Vereinskanäle. "Wir haben die brutale Effektivität der Liga kennengelernt. Jede Chance ein Tor. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gefangen, trotzdem war es schmerzhaft. Wir werden das in der kommenden Woche aufarbeiten - dann geht es weiter."