Schwabing und Grünwald lieferten sich ein spannendes Duell. – Foto: Martin Alberer

„Gezeigt, was wirklich zählt" – Grünwald ringt Schwabing nieder Landesliga Südost

In einer engen Partie besiegt der TSV Gründwald den FC Schwabing am Ende knapp mit 2:1.

Länger zittern als nötig musste der TSV Grünwald im Landesliga-Heimspiel gegen den FC Schwabing. Eigentlich hatten die Grün-Weißen bei ihrem 2:1 (2:1)-Sieg das Geschehen lange im Griff, doch sie verpassten viele Möglichkeiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden. Weil sie andererseits die Forderung ihres Trainers Sebastian Koch nach mehr Entschlossenheit im Defensivverhalten umsetzten, standen am Ende doch drei verdiente Punkte. Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr TSV Grünwald Grünwald FC Schwabing 56 FC Schwabing 2 1

„In den ersten 30 Minuten haben wir richtig guten Fußball gespielt“, lobte Koch seine Truppe, die loslegte wie die Feuerwehr: Nach einer schönen Seitenverlagerung bediente David Halbich den neuen TSV-Torjäger Laris Stjepanovic, der nur noch den Fuß hinhalten musste, um sich seinen siebten Saisontreffer gutschreiben zu dürfen (3.). Toll herausgespielt war auch das 2:0: Nach einem langen Diagonalball passte Marcel Kosuch scharf in die Mitte, Michael Hutterer ließ für den heranstürmenden Torschützen Daniel Leugner durch (19.). In dieser Anfangsphase hatten die Grün-Weißen genügend Chancen, den Vorsprung höher zu schrauben, die größte durch einen an Leugner verursachten Foulelfmeter. Doch Stjepanovic, der in dieser Spielzeit bereits zwei Strafstöße verwandelt hatte, scheiterte an Schwabings Keeper Julian Disterer (24.), verpasste so seinen vierten Doppelpack der Saison. Koch machte dem 18-Jährigen keinen Vorwurf: „Das passiert.“ Zu allem Überfluss verlängerte Stjepanovic im direkten Gegenzug auch noch eine Flanke unglücklich auf Schwabings Torjäger Giacinto Sibilia, der sich nicht lange bitten ließ und auf 2:1 verkürzte (25.).