"Gezeigt, warum sie Tabellenführer sind": Bruckmühl unterliegt VfB

Maximilian Gröbmeyer hielt einen Elfmeter gegen Forstinning. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Zum Auftakt des 23. Spieltags der Bezirksliga Ost unterlag der SV Bruckmühl beim VfB Forstinning zu Gast. Die Zwoate punktete in der Kreisklasse beim TuS Bad Aibling.

Die Gäste aus dem Mangfalltal starteten nach dem Sieg im Kellerduell gegen den TSV Ebersberg in der vergangenen Woche mit Selbstvertrauen und hatten in der ersten halben Stunde sogar die besseren Tormöglichkeiten. Mehrfach musste Forstinning-Keeper Endri Kola eingreifen. Zudem ging ein weiterer Versuch nur knapp drüber.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl hat eine Überraschung beim VfB Forstinning verpasst und musste sich dem Tabellenführer der Bezirksliga Ost schlussendlich deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Das Trainerteam musste bei der wohl schwersten Auswärtsreise neben den Langzeitausfällen kurzfristig auch auf Manuel Künzler, Niklas Macek, Luca Piga und Marlon Radzynski verzichten. Eryk Dziduch und Johannes Brendle sammelten nach ihren langen Verletzungspausen zeitgleich Spielzeit bei der zweiten Mannschaft.

Gröbmeyer hält Elfmeter – Forstinning trifft Sekunden später

Doch während sich mal wieder die Abschlussschwäche des SVB bewahrheitete, zeigte sich der VfB eiskalt im Stile einer Spitzenmannschaft, was auch Trainer Mike Probst ärgerte: „In der ersten Halbzeit war es ein Duell auf Augenhöhe, in dem wir in Führung gehen müssen.“

Zunächst parierte Maximilian Gröbmeyer noch einen Foulelfmeter gegen Dzemo Sefidanoski. Zuvor war Daniele Ciarlesi zu Fall gebracht worden. Bei der nachfolgenden Ecke traf Ajlan Arifovic dann zur Führung für die Hausherren. Kurz vor der Pause scheiterte Lukas Steidl erneut an Kola und verpasste damit den schnellen Ausgleich.

VfB Forstinning schockt SV Bruckmühl mit Doppelschlag

Nach der Pause agierte Bruckmühl offensiver und risikoreicher, was Forstinning mehr Räume bot. Zunächst scheiterte der eingewechselte Mike Opara an der Latte. Wenig später entschied der VfB die Partie mit einem Doppelschlag durch Dzemo Sefidanoski und Emir Yildirim. In der Folge verhinderte Kola noch den Ehrentreffer des SVB.

„Nach dem bitteren Rückstand durch eine Standardsituation im Anschluss an einen gehaltenen Elfmeter haben wir in der zweiten Halbzeit mehr investiert. Forstinning hat dann mit zwei schnellen Toren gezeigt, warum sie Tabellenführer sind“, bilanzierte Probst abschließend.

Nachholspiel gegen TuS Holzkirchen steht auf dem Programm

Mit der Pleite beim Spitzenreiter endet die Bruckmühler Mini-Serie von zuletzt zwei Spielen in Serie ohne Niederlage. Tabellarisch ist jedoch aus SVB-Sicht nicht wirklich etwas passiert, auch wenn das Probst-Team auf Platz zehn abgerutscht ist. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze liegt weiter bei zwei Zählern.

Bereits am Mittwoch bietet sich im Nachholspiel gegen den TuS Holzkirchen vor heimischem Publikum die nächste Chance auf Punkte. Im Hinspiel gab es für den SVB einen Punktgewinn. Seitdem konnte sich der ehemalige Bayernligist jedoch kontinuierlich steigern und ist mittlerweile bis auf den dritten Rang vorgerückt.

SV Bruckmühl II holt Punkt beim TuS Holzkirchen

Dabei zeigten die Holzkirchner zuletzt eine wechselhafte Form. Zum verspäteten Jahresstart gab es gegen die beiden Abstiegskandidaten SV Waldperlach und SV Aschau zwei Pleiten. In der Folge erholte sich die Mannschaft von Orhan Akkurt jedoch mit zwei Siegen gegen den FC Töging und TSV Siegsdorf vom Fehlstart.

Ein Erfolgserlebnis im Kampf um den Klassenerhalt konnte die „Zwoate“ am Freitagabend in der Kreisklasse einfahren. Das Team von Erich Dreher und Charly Kunze trotzte erneut einem der Topteams der Liga und holte im Derby beim TuS Bad Aibling einen Punkt.

SV Bruckmühl III verliert deutlich

Die Gastgeber hatten mehr und bessere Chancen, im Besonderen nach der Pause. Zuvor vergab aufseiten des SVB II jedoch Patrick Gigla die aussichtsreichste Gelegenheit der ersten Halbzeit. Ein verunglückter Abschluss von Kilian Huber landete beim Bruckmühler Toptorjäger. Sein Abschluss ging jedoch knapp am langen Pfosten vorbei.

Zum Auftakt der Schlussphase brachte Johannes Brendle die Gäste fast aus dem Nichts in Front. Sein Schuss außerhalb des Sechzehners wurde noch entscheidend abgefälscht und landete somit sehenswert im Tor. Kurz vor dem Ende gelang Bad Aibling aber doch noch der Ausgleich. Eine Hereingabe rutschte an den zweiten Pfosten durch. Dort traf Johannes Häfner.

Die Dritte unterlag am Samstagabend stark ersatzgeschwächt C-Klassen-Spitzenteam TSV Hohentann-Beyharting II mit 1:8. Enhar Ayvaz erzielte vom Punkt seinen Premierentreffer und das zwischenzeitliche 1:4. Zuvor war Neuzugang Alexander Körnig zu Fall gebracht worden. (Alexander Nikel)