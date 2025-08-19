Die SG Freren zählt nach der starken Vorsaison auch in dieser Spielzeit wieder zu den absoluten Titelkandidaten und wurde diesem Ruf in den letzten drei Spielen, speziell in der Liga, mehr als gerecht. Nach der Auftaktniederlage gegen Schwefingen hat sich die Mannschaft von Florian Hoff geschüttelt, im Pokal Olympia Laxten rausgeworfen und daraufhin in den letzten beiden Ligaspielen satte elf Tore geschossen. Wir haben vor der anstehenden Partie beim Aufsteiger Veldhausen mit Freren-Coach Florian Hoff gesprochen.

Die letzten beiden Ligaspiele waren ein großes Ausrufezeichen an die Liga und liefen aus Sicht der Frerener äußerst erfolgreich. Unter der Woche siegte man vor heimischer Kulisse mit 5:0 gegen Altenlingen, darauf folgte am vergangenen Sonntag ein 6:0-Auswärtserfolg in Salzbergen. Dass es gerade ganz gut läuft weiß auch Florian Hoff: „Das klappt aktuell ganz gut und darf gerne so weitergehen.

Der kommende Gegner SV Veldhausen ist aus Sicht der SG Freren nahezu unbekannt – die letzte Begegnung liegt mehr als 19 Jahre zurück. Dennoch richtet sich der Blick natürlich nicht immer nur auf die eigenen Leistungen, sondern widmet sich auch den anderen Akteuren. Und so geht Florian Hoff von einem frechen Aufsteiger aus, der in den bereits ausgetragenen Ligaspielen gezeigt hat, dass er nicht zu unterschätzen ist. „Ich erwarte einen robusten und hungrigen Gegner, der mit seiner offensiven Spielstätte uns wehtun möchte. Dementsprechend ist das primäre Ziel die Null zu halten, geduldig zu bleiben und dann die passenden Akzente durch die eigenen Offensivaktionen zu setzen. Veldhausen hat in den letzten Spielen gezeigt, dass sie wollen und machen vor keinem Gegner Halt. Das wird auch morgen so sein. Wir sind also gewarnt und müssen im kollektiv sehr sauber arbeiten.

Personell sind wir gut aufgestellt und haben den gleichen Kader wie in den letzten Spielen zur Verfügung.", so Hoff vor der Partie.

Anpfiff ist dann morgen um 20:00 Uhr in Veldhausen.