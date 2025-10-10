Geylings Glaube, Geras Gefahr

Im Tor steht mit Julius Geyling ein wichtiger Rückhalt bei der Eintracht, der das Duell mit dem ehemaligen Oberligisten mit viel Vorfreude und einer gesunden Portion Optimismus angeht. FuPa Thüringen hat mit dem 25-Jährigen vor dem Pokalduell gesprochen.

FuPa Thüringen: In der Liga musstest du bisher in jeder Partie mindestens einen Gegentreffer hinnehmen – mit Ausnahme des Pokalspiels in Apolda. Woran liegt das aus deiner Sicht? Julius: Eine richtige Erklärung habe ich dafür ehrlich gesagt nicht. Klar ist aber: Wir müssen als Team noch kompakter verteidigen, gerade in den entscheidenden Momenten energischer und konsequenter sein. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen – wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, können wir die Anzahl der Gegentore auch wieder reduzieren

FuPa Thüringen: Julius, nach zwei Heimniederlagen habt ihr zuletzt gegen den SV 08 Steinach eine überzeugende Leistung in eurem „Käfig“ gezeigt. Was hat in der ersten Halbzeit besonders gut funktioniert? Julius Geyling: Gegen Steinach sind wir wirklich gut ins Spiel gekommen und haben von Anfang an viel Druck gemacht. Vor allem unsere Chancenverwertung war diesmal deutlich besser als in den Wochen davor – wir waren einfach effektiv. Dazu kam, dass wir als Mannschaft sehr geschlossen aufgetreten sind, jeder hat für den anderen gearbeitet. Das war der Schlüssel zum verdienten Sieg, auf dem wir jetzt aufbauen wollen.

FuPa Thüringen: Welche Rolle spielt der Pokal für euch als Mannschaft? Julius: Grundsätzlich ist es natürlich erstmal ein Spiel wie jedes andere, in dem es um den Sieg geht. Aber klar – der Pokal ist schon etwas Besonderes. Man trifft auf Gegner, denen man sonst vielleicht nicht begegnet, oft aus höheren Ligen. Das ist eine spannende Herausforderung, auf die wir als Mannschaft richtig Bock haben. Wir sind hochmotiviert und wollen unbedingt die nächste Runde erreichen.

Kommt euch die Abwechslung durch den Pokal gelegen – oder hättest du lieber den Liga-Rhythmus beibehalten?

Julius: Einen großen Unterschied macht das für mich eigentlich nicht. Ich finde es gut, dass wir im Spielrhythmus bleiben. Der Sieg gegen Steinach hat uns Selbstvertrauen gegeben, das wir jetzt in den Pokal mitnehmen können. Es ist eine neue Aufgabe, aber wir fühlen uns gut vorbereitet.

Mit Wismut Gera wartet ein klangvoller Name auf euch – was weißt du über euren kommenden Gegner?

Julius: Ehrlich gesagt nicht allzu viel. Ich weiß, dass sie aus der Oberliga abgestiegen sind und laut Tabelle keinen optimalen Saisonstart hatten. Andererseits haben sie in der letzten Pokalrunde unseren Ligagegner aus Sonneberg ziemlich deutlich geschlagen – das zeigt, dass sie Qualität haben.

Bei Gera stehen einige Spieler mit Oberliga- und sogar Regionalliga-Erfahrung im Kader. Einer davon ist Florian Schubert, bekannt für seine starke Schusstechnik. Beschäftigst du dich im Vorfeld mit solchen Spielern speziell?

Julius: Nein, das mache ich eigentlich nicht. Ich schaue mir meistens eher die Ergebnisse unserer Gegner an, um ein grobes Gefühl zu bekommen, was uns erwartet. Die gezielte Vorbereitung auf einzelne Spieler überlässt unser Trainerteam – die geben uns dann die wichtigsten Infos mit auf den Weg. Damit fahren wir eigentlich ganz gut.

Was für ein Spiel erwartest du am Sonntag gegen Gera?

Julius: Ich denke, uns steht ein intensives Spiel bevor, in dem wir wahrscheinlich viel verteidigen und hart gegen den Ball arbeiten müssen. Jeder Zweikampf, jeder Sprint kann entscheidend sein. Aber wenn wir mit der richtigen Einstellung reingehen, mutig auftreten und alle an ihre Leistungsgrenze gehen, dann können wir Wismut sicher Probleme bereiten. Vielleicht gelingt uns mit etwas Spielglück dann sogar die Überraschung.

Wie schätzt du eure Chancen aufs Weiterkommen ein?

Julius: Klar, wir sind als unterklassiges Team der Außenseiter – aber genau das macht den Pokal ja aus. Wir wollen alles reinwerfen, mutig spielen und gemeinsam verteidigen. Wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen und es schaffen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen, dann ist im Pokal immer etwas drin. Wir glauben an unsere Chance.

Und für den Fall, dass ihr tatsächlich ins Viertelfinale einzieht: Gibt es da einen Wunschgegner?

Julius: Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir mal gegen ein echtes Schwergewicht wie Erfurt oder Jena ran dürfen. Seitdem ich hier spiele, hat uns so ein Losglück bisher immer gefehlt. So ein Duell vor großer Kulisse wäre natürlich ein echtes Highlight.