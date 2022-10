Gewusel im Herzlaker Strafraum

Am Freitag empfing die Elf von Trainer Hohmann die Zweitvertretung des VfL Herzlake an der Georg-Bernd-Straße. Trotz zuletzt steigender Formkurve kam für unsere Jungs bislang wenig Zählbares heraus. Und auch dieses Spiel schien wieder in die gleiche Richtung zu gehen.

Eltern mit starkem Beginn und nach 5 Minuten mit der ersten Chance. Simon Feldhaus wird auf rechts in die Tiefe geschickt, zieht in Richtung Tor, doch sein Schuss streift knapp am rechten Pfosten vorbei.

Dann die 12. Spielminute. Herzlake kann unbedrängt bis zur Grundlinie durchgehen, passt den Ball in den Rücken der Abwehr, wo Henning Niehaus völlig blank steht und nur noch einschieben muss. Eltern in diesem Moment im Kollektivschlaf. Aber Eltern keineswegs geschockt, sondern gleich mit der Chance auf den Ausgleich. Flanke von rechts auf Michel Rolfers. Der nimmt den Ball ca. 20 Meter vor dem gegnerischen Kasten mit der Brust an, legt ihn sich auf links und zieht ab. Starke Aktion, leider geht der Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

In der 16. Spielminute bekommt Eltern einen Freistoß mittig ca. 20 Meter vor dem gegnerischen Tor zugesprochen. Andre Hohmann tritt an, doch der Ball geht knapp über den Querbalken. Kurz darauf die nächste Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Tom Robben mit einer super Flanke von rechts auf Michel Rolfers. Der nimmt den Ball direkt und zimmert das Leder an den Pfosten. Spätestens jetzt rauften sich die ersten Zuschauer die Haare!

In der 27. Spielminute dann endlich der erlösende Ausgleich. Schicker Pass in die Tiefe vom starken Tom Robben auf Julian Egbers. Der sieht den mitgelaufenen und völlig blank stehenden Simon Luc und passt quer vor dem Tor her, so das Simon nur noch einschieben muss. Und Eltern weiter mit Vollgasfussball. Und folgerichtig in der 30. Minute mit der Führung. Gewusel im Herzlaker Strafraum mit mehreren Möglichkeiten. Dann kommt Andre Hohmann ca. 10 Meter mittig vor dem Kasten an den Ball und zimmert das Ding mit brachialer Gewalt an allen vorbei ins Netz.