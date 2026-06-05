Gewonnen und doch verloren: Wackerer Auftritt des TSV Burggen/Bernbeuren bleibt unbelohnt

5 Juni Fuaaball Relegation TSV Otterfing - Burggen Bernbeuern – Foto: Bettina Eck

Der TSV Burggen/Bernbeuren gewinnt das Relegationsrückspiel mit 1:0. Doch der 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel ist zu groß – nach nur einer Saison geht es zurück in die Kreisklasse.

Aus und vorbei. Nach nur einer Saison in der Kreisliga muss der TSV Burggen/Bernbeuren wieder Abschied nehmen. Die Mannschaft von Trainer Patrick Landes gewann in Otterfing das Relegationsrückspiel zwar mit 1:0 (1:0), doch die Hypothek aus dem ersten Vergleich (0:3) lastete zu schwer auf den Schultern der Kicker vom Auerberg. So bleibt ihnen nur der schwache Trost, als einziges Team in dieser Spielzeit in Otterfing gewonnen zu haben.

Diszipliniert an die Taktik gehalten

Allein diese Tatsache zeigte, dass in der Relegation viel mehr möglich gewesen wäre. Nur dazu hätte der TSV einen besseren Start erwischen müssen. In Otterfing spielte die Mannschaft wesentlich befreiter auf und dominierte abgesehen von ein paar Hängern das Geschehen. „Es ist das Quäntchen Glück und Qualität, was uns gefehlt hat“, räumte Landes ein. Sein Co-Trainer Marius Birk hatte gute Arbeit geleistet und das Team perfekt auf den Gegner eingestellt. „Wir haben uns dieses Mal auch diszipliniert an die Taktik gehalten“, lobte Landes seine Kicker, denen man den Willen ansah, es im zweiten Anlauf viel besser als am vergangenen Dienstag in Burggen machen zu wollen.

Nach einer Viertelstunde begann der Kreisligist den Kasten des Herausforderers aufs Korn zu nehmen. Marius Birk zielte zweimal haarscharf daneben und Robert Harsch köpfte nach einer Ecke knapp drüber. Der vierte ernsthafte Versuch saß dann. Nach einer guten halben Stunde ging Matthias Lory volles Risiko und nagelte den Ball von der Strafraumgrenze aus volley in die gegnerischen Maschen (31.). Das Team vom Auerberg machte sich sofort daran, den Rückstand aus dem Hinspiel weiter zu verkürzen. Und Otterfing wackelte. Aber Birk und Lory setzten ihre Schüsse zu hoch an und verpassten ein zweites Tor vor der Pause.

„Wir hätten zur Halbzeit schon mit 3:0 führen müssen“, ärgerte sich Landes über die verpassten Gelegenheiten. Der Übungsleiter vermisste das nötige Selbstvertrauen bei seiner Mannschaft, das sie nach einer durchwachsenen Saison in der Kreisliga aber auch nicht haben konnte. Nur ein Tor mehr hätte der Partie noch einmal eine besondere Note verliehen. „Dann wäre es sicherlich noch einmal interessant geworden“, war der Coach überzeugt. Wer glaubte, dass der Vize-Meister der Kreisklasse 2 eine weitere Hälfte nur staunend zusehen würde, sah sich getäuscht. Die Platzherren hatten die Halbzeit dazu genutzt, sich auf das hohe Anlaufen ihrer Gäste einzustellen.

Nachdem Bayernliga-Schiedsrichter Nicolas Dolderer zur zweiten Hälfte gebeten hatte, verzeichneten sie mehr Spielanteile und Chancen. In den Fokus rückte jedoch nicht der Otterfinger Torjäger Andreas Eder, sondern Yannick Müller, der sich peu à peu einem Treffer annäherte. Zehn Minuten vor Schluss hätte er sein Ziel fast erreicht, doch sein Schuss prallte von der Unterkante der Latte wieder ins Feld zurück. Beim Abpraller war Burggens Keeper Wolfgang Meyer zur Stelle.

Die Zeit begann den Gästen davonzulaufen. Der TSV probierte alles. Ein Freistoß von Simon Hofmann strich über das Quergebälk. Aber der ersehnte zweite Treffer wollte nicht fallen. Auch in der Nachspielzeit passierte nichts mehr, obwohl Manuel Jäger und Simon Hofmann noch gute Möglichkeiten besaßen. „Glückwunsch an Otterfing“, gratulierte Landes. „Sie haben es über zwei Spiele gut gemacht.“ Aber auch seine Elf hatte sich nichts vorzuwerfen.