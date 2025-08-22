Gewollter interner Konkurrenzkampf beim FC Ismaning

Beim FC Ismaning muss ein bisher gesetzter Verteidiger nach dem Urlaub auf die Bank – Trainer Muriqi honoriert gute Trainingsleistungen der Nachrücker.

Ismaning – Das fünfte Unentschieden im sechsten Spiel war für den FC Ismaning ein gefühlter Sieg, als man gegen Pipinsried aus einem 0:3 ein 3:3 machte. Jetzt hat das Bayernliga-Fußballteam aber den Punkt erreicht, an dem ein Remis nicht mehr reicht. Spiele wie dieses bei Türkgücü München (Samstag, 15 Uhr, Bezirkssportanlage Heinrich-Wieland-Straße) muss der FC Ismaning gewinnen, um sich von der Abstiegszone fern zu halten.

Der Regionalliga-Absteiger hat schon turbulente Tage hinter sich mit einer Trainer-Trennung nach drei Niederlagen, und mit drei Punkten nach fünf Spielen steht Türkgücü alles andere als gut da. Die Münchner Türken könnten nach einem großen Umbruch im Sommer ein schweres Jahr vor sich haben. Und das ist nun im Spielplan der erste Gegner, der geschlagen werden sollte für ein sorgenfreies Leben im Tabellenmittelfeld.

Der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi ist bemüht, den Druck von seiner jungen Mannschaft etwas zu nehmen: „Wir können auch gegen die oberen Mannschaften gewinnen und gegen die von unten verlieren.“ Die Bayernliga ist zu eng und ausgeglichen, um von Pflichtsiegen zu sprechen. Wenn man bei der Einstellung ein paar Prozent nachlässt, kann das Pendel schnell in die andere Richtung ausschlagen.

„Wir müssen nur weitermachen wie in der zweiten Halbzeit gegen Pipinsried“, betont der Ismaninger Trainer, der nach der irren Aufholjagd gegen eine der besten Mannschaften der Liga viele Schulterklopfer hat. Sein FCI lieferte das Spektakel, das in der vergangenen Saison kaum stattfand. Da endeten Ismaninger Spiele in der Vorrunde in der Regel 0:0 und Tore wirkten wie seltene Zufälle.

In der aktuellen Runde möchte Muriqi wieder dahin, dass man zu Null spielt. Für diesen Plan kommt ihm der Konkurrenzkampf im Kader entgegen. Alessandro Di Rosa war aufgrund seiner konstant starken Leistungen in der vergangenen Saison gesetzt, und das war bislang auch in dieser Spielzeit so. Dann war der junge Außenverteidiger im Urlaub, und nach der Rückkehr sitzt er bis auf Weiteres auf der Bank. Giovanni Pollio kam als Vertretung ins Team und nutzte die Chance. „Wenn es einer gut macht, dann bleibt er im Team“, sagt Muriqi. Der Konkurrenzkampf hat in Ismaning in allen Mannschaftsteilen ein neues Niveau erreicht.

Diese Weiterentwicklung der Mannschaft mit den bescheidenen Möglichkeiten des Vereins macht dann auch die Unentschieden-Serie zur positiven Entwicklung. Dazu kommt, dass Coach Muriqi von seinem Charakter her immer ein positiver Mensch ist: „Ich sehe das Glas immer halbvoll und nicht halbleer.“

FC Ismaning: da Silva-Pötzinger – Hiseni (Wild), Weber, B. Kuhn, Pollio (Di Rosa) – Streibl, Bashota (Zouaidi), P. Kuhn, Liuzza, Kübler – Cazorla.

