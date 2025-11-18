– Foto: Mila

Gewohnte Heimstärke - Ungewohnte Heimspielstätte Während in ganz Thüringen am vergangenen Sonntag kein Ball auf Landesebene rollte, wurde eine Partie dort angepfiffen wo eigentlich sonst kein Landesklasse-Fußball geboten wird: in Schleusingen. Verlinkte Inhalte Landesklasse 3 SV Grün-Weiß Gospenroda Erlauer SV

Auf dem Kunstrasenplatz fand das einzige Spiel auf Landesebene überhaupt im Freistaat statt – und Erlau nutzte die ungewohnte Bühne eindrucksvoll. Der „Heimverein auf Reisen“ sicherte sich gegen Gospenroda einen klaren 5:2-Erfolg und baute seine Serie an zuhause erkämpften Punkten auf 15 Zähler aus.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr Erlauer SV Grün-Weiß Erlauer SV SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda 5 2 Dass Erlau trotz vier fehlender Stammkräfte – Philipp Heidmüller, Robert Greiner, David Pfeufer und Louis Exner – souverän auftrat, war an diesem besonderen Spieltag keine Selbstverständlichkeit. Jonas Vogt übernahm die Kapitänsbinde, Fabian Schilling führte die Angriffslinie und im Defensivverbund standen Martin Schmidt, Emil Breuksch, Samuel Luckau und Nils Lenz stabil wie selten zuvor. Davor räumte Björn Weißbrodt – seit Jahren der Dauerläufer im Team – gewohnt kompromisslos ab. Erste Hälfte: Viele Tore, viele Wendungen

Obwohl Erlau schnell durch Vogt in Führung ging, hielt Gospenroda zunächst mutig dagegen. Zwei ruhende Bälle brachten die Gäste jeweils wieder heran: erst eine scharf hereingezogene Freistoßflanke, später ein sicher verwandelter Strafstoß von Alexander Schüler. Dazwischen hatte Fabian Hartung Erlau bereits erneut in Front geschossen. Die Zuschauer in Schleusingen bekamen ein ungewöhnlich offenes, phasenweise wildes Spiel geboten: Rettungsaktionen auf der Linie, ein Pfostentreffer der Gäste und Abschlüsse auf beiden Seiten prägten die temporeiche erste halbe Stunde. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Erlau dann ein Ausrufezeichen: Nach zwei aufeinanderfolgenden Eckbällen schlug Martin Schmidt per Direktabnahme zu – das 3:2 brachte Ruhe in eine bis dahin hektische Begegnung. Zweite Hälfte: Systemwechsel Gospenrodas, aber Erlau dreht auf