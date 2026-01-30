Gewohnt viel Bewegung bei Zürich City - einige Abgänge in Dübendorf

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
FC Ajoie-Monterri
Trainer: Thierry Payet, Harold Santin
Zugänge:
Abgänge: Nolan Geraud (SR Delémont), Joris Alexis Gester (FC Bassecourt), Lionel Martin (?), Hervé Dylan Buka (Frankreich)
FC Lachen/Altendorf
Trainer: Philipp Egli
Zugänge: Erijon Bislimi (SC Siebnen)
Abgänge:
FC Liestal
Trainer: Sohail Bamassy
Zugänge: Ali Alkan (FC Concordia Basel II)
Abgänge: Emre Sahin (FC Birsfelden)
FC Pratteln
Trainer: Daniel Widmer
Zugänge:
Abgänge: Florent Gacaferi (SC Dornach), Enrique Stefanelli (FC Birsfelden), Adrian Falcone (FC Birsfelden), Robert Gjergjaj (FC Aesch)
FC Red Star Zürich
Trainer: Jérôme Oswald
Zugänge: Armaan Kalra (FC Kosova)
Abgänge:
FC Thalwil
Trainer: Gianni Lavigna
Zugänge: Dennis Aberia (FC Dietikon)
Abgänge:
FC Uster
Trainer: Etienne Scholz
Zugänge: Caner Türkmen (SV Schaffhausen)
Abgänge: Boris Steiner (FC Frauenfeld)
SC Binningen
Trainer: Dominik Müller
Zugänge:
Abgänge: Haris Hodzic (SC Dornach), Orkun Cetin (FC Münchenstein)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 3 getätigt
SC Dornach
Trainer: Arjan Peco
Zugänge: Florent Gacaferi (FC Pratteln), Haris Hodzic (SC Binningen)
Abgänge:
Zürich City SC
Trainer:
Zugänge: Lukas Winzap (zuletzt für FC Zürich lizenziert), Shahid Malhis (FC Dübendorf), Malik Sow (FC Dübendorf), Araz Sadik (FC Linth 04), Douglas Oliveira (FC Republika Srpska), Jahaim Kissling (FC Seefeld), Florentino Da Silva (FC Langenthal), Darwyn Burgos (FC Brüttisellen-Dietlikon)
Abgänge: Mohamet Mballo Mballo (Spanien), Ibrahim Bamba (England), Serkan Polat (?), Julio Sant Anna (FC Affoltern a/A), Gilberto Adul Seidi (GD Samora Correia/POR), Robi Gajsek (?), Albert Buqaj (?)
