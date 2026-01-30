Gewohnt viel Bewegung bei Zürich City - einige Abgänge in Dübendorf

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC Allschwil

Trainer: Fabian Cigliano

Zugänge: Nikola Gajic (FC Concordia Basel)

Abgänge: Lyes Arrad (BSC Old Boys II), Ömer Dilaver Yagimli (US Olympia 1963), Sofiane Bilal Laoufi (BSC Old Boys II)



FC Bülach

Trainer: Daniel Bernhardsgrütter

Zugänge: Tim Bossart (FC Willisau)

Abgänge: Patrick Lüthi (FC Oberglatt), Fabian Lüthi (FC Oberglatt), Aron Santos (FC Seuzach)





FC DübendorfTrainer: Shaip KrasniqiZugänge:Abgänge: Shahid Malhis (Zürich City SC), Malik Sow (Zürich City SC), Florent Berisha (FC Effretikon), Victor De la Rosa Almanzar (FC Horgen)FC Kirchberg BETrainer: Niklaus AebiZugänge:Abgänge:

FC Lachen/Altendorf

Trainer: Philipp Egli

Zugänge: Erijon Bislimi (SC Siebnen)

Abgänge:



FC Liestal

Trainer: Sohail Bamassy

Zugänge: Ali Alkan (FC Concordia Basel II)

Abgänge: Emre Sahin (FC Birsfelden)



FC Pratteln

Trainer: Daniel Widmer

Zugänge:

Abgänge: Florent Gacaferi (SC Dornach), Enrique Stefanelli (FC Birsfelden), Adrian Falcone (FC Birsfelden), Robert Gjergjaj (FC Aesch)



FC Red Star Zürich

Trainer: Jérôme Oswald

Zugänge: Armaan Kalra (FC Kosova)

Abgänge:



FC Thalwil

Trainer: Gianni Lavigna

Zugänge: Dennis Aberia (FC Dietikon)

Abgänge:



FC Uster

Trainer: Etienne Scholz

Zugänge: Caner Türkmen (SV Schaffhausen)

Abgänge: Boris Steiner (FC Frauenfeld)



SC Binningen

Trainer: Dominik Müller

Zugänge:

Abgänge: Haris Hodzic (SC Dornach), Orkun Cetin (FC Münchenstein)

SC Dornach

Trainer: Arjan Peco

Zugänge: Florent Gacaferi (FC Pratteln), Haris Hodzic (SC Binningen)

Abgänge:



Zürich City SC

Trainer:

Zugänge: Lukas Winzap (zuletzt für FC Zürich lizenziert), Shahid Malhis (FC Dübendorf), Malik Sow (FC Dübendorf), Araz Sadik (FC Linth 04), Douglas Oliveira (FC Republika Srpska), Jahaim Kissling (FC Seefeld), Florentino Da Silva (FC Langenthal), Darwyn Burgos (FC Brüttisellen-Dietlikon)

Abgänge: Mohamet Mballo Mballo (Spanien), Ibrahim Bamba (England), Serkan Polat (?), Julio Sant Anna (FC Affoltern a/A), Gilberto Adul Seidi (GD Samora Correia/POR), Robi Gajsek (?), Albert Buqaj (?)

