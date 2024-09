Gewitterfront sorgt für Spielabbruch - "Zwoite" gewinnt

Die Partie zwischen dem SV Baindt und dem SV Bergatreute wurde am Donnerstagabend in der 60.Minute beim Stand von 3:1 (2:1) aufgrund eines Gewitters abgebrochen. Das Spiel wird voraussichtlich am offiziellen Nachholspieltag, dem 01.11, erneut angesetzt.

Im dritten Saisonspiel, welches wie das Spiel der ersten Mannschaft aufgrund der Hochzeit von Teamkamerad Luca Wetzel vorverlegt wurde, bekam es der SVB II mit dem SV Bergatreute II zu tun, welcher bisher zwei Siege in zwei Spielen einfahren konnte.

Die Gäste zeigten auch in der Anfangsphase ihre Stärken: ein intensives Zweikampfverhalten und schnelles Umschalten, mit dem die "Zwoite" zunächst nicht zurecht kam. Nachdem Mohring die Baindter Mannschaft vor dem Rückstand bewahrte hatte, fand Geggiers Mannschaft besser ins Spiel und ging durch einen Distanzschuss von Kretzer (30.) nicht unverdient in Führung. Schnez und Knisel ließen vor der Halbzeit noch aussichtsreiche Chancen aus, wodurch es mit einem 1:0 in die Kabine ging. Auch im zweiten Durchgang dominierte der SVB II nun das Spielgeschehen und Schnez erhöhte nach einem sehenswerten Doppelpass mit Knisel auf 2:0 (68.). In der Schlussphase hätte Hosse das Spiel endgültig entscheiden können, sein selbst herausgeholten Elfmeter setzte der Linksaußen aber am Tor vorbei (74.) Da der SVB II in der Folge aber weiterhin konzentriert verteidigte, blieb es bei der weißen Weste für Torhüter Mohring und dem zweiten Sieg in Folge.

SV Baindt II: Jan Mohring, Patrick Späth, Kai Kaspar, Niklas Hugger (65. Robin Blattner), Niklas Späth, Moritz Gresser, Manuel Brugger (46. Henry Hosse), Konstantin Knisel, David Krauter (80. Moritz Lang), Johannes Schnez, Max Kretzer (74. Lukas Grabhherr) - Trainer: Timo Geggier

Tore: 1:0 Max Kretzer (30.), 2:0 Johannes Schnez (68.)

Besondere Vorkommnisse: Henry Hosse (SV Baindt II) verschießt Foulelfmeter (74.).

Vorschau:

Sonntag, 15.09

15.00 Uhr: FV Rot-Weiß Weiler II - SV Baindt II

15.00 Uhr: TSV Tettnang - SV Baindt