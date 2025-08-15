Gewittereinbruch verhindert Vornbach-Coup in Seebach

Es hätte der nächste 2:1-Erfolg für die Vornbach-Truppe sein können. Zu Beginn der Partie hatte Seebach jedoch leichte Vorteile bis es zu einem schwerwiegenden Patzer des Aushilfe-Keepers Krinninger kam, wodurch das 1:0 aus Vornbacher Sicht fiel. Danach fanden die Gäste immer besser ins Spiel und agierten sehr aggressiv. In einer Situation konnte Seebach den Ball nicht entscheidend klären weswegen Vornbach einen klugen Angriff zum 2:0 ausnutzen konnte, auch wenn die Position zuvor abseitsverdächtig wirkte.

Nach dem Seitenwechsel ergaben sich auf beiden Seiten dann weitere Chancen, zunächst jedoch ohne Torerfolg. Zwei Minuten vor Spielabbruch gelang der Heimmannschaft durch Richert noch der Anschlusstreffer zum 2:1.