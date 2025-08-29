Gewitter, emotionaler Fight, aber keine Tore

Was die weiterhin sieglosen Hausherren vor allem in den ersten 20 Minuten an Torchancen ausließen, geht auf keine Kuhhaut. Bereits in der fünften Minute lief Oguz Ayan, eskortiert von seinem Teamkollegen Niklas Harth, der auf der rechten Außenbahn ein ganz starkes Spiel machte, alleine auf VfL-Keeper Maurice Bender zu, setzte den Ball aber links am Kasten vorbei. Noch näher dran war Abdelkarim Afkir, der in der 17. Minute aus 20 Metern die Latte traf. Kurz darauf scheiterte er am freilich großartig parierenden Bender.

Obwohl in der Folge auch die weiteren Versuche nicht in einem befreienden Jubel endeten, mochte Trainer Jesco Neumann seinen Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. „Klar, wir müssen treffen. Aber wir haben den Gegner in jeder Beziehung an die Wand gespielt und gezeigt, dass wir in der Liga absolut angekommen sind.“

Blackout der Gäste

Der komplett enttäuschende Auftritt des so stark in seine erste Oberliga-Saison gestarteten VfL Jüchen/Garzweiler war Trainer Daniel Klinger ein Rätsel. „Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen und hatten einfach nur Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind.“ Auf ungewohntem Terrain – die beiden ersten Partien gegen Homberg (3:1) und bei Schwarz-Weiß Essen (0:0) hatte der Aufsteiger auf Naturrasen absolviert – fehlte es dem fast ausschließlich aus lange, nach vorne geschlagenen Bällen bestehenden Aufbauspiel an Kreativität, die Defensive war löchrig und wenig zupackend.

Kampfspiel nach der Pause

Nach 45 Minuten tatsächlich ungeschoren in die Kabine gekommen, machte Klinger seinen Schützlingen klar: „Wenn wir so weiterspielen, brauchen wir gar nicht mehr rauszugehen.“ Weil er aus eigener Erfahrung jedoch nur zu gut weiß, wie schwierig es ist, den Schalter innerhalb eines laufenden Spiel wie auf Knopfdruck umzulegen, verzichtete er fortan aufs frühe, aber wirkungslose Anlaufen und setzte stattdessen auf Sicherheit. „Wir haben hinten etwas kompakter gestanden und auf Konter gesetzt.“

Gut für den VfL, schlecht für den Unterhaltungswert der Partie. Denn in Hälfte zwei tat sich vor beiden Gehäusen nicht mehr viel. Das Geschehen verlagerte sich zusehends ins Mittelfeld, wo verbissen geführte Zweikämpfe die Gemüter erhitzten. Neumann mochte trotzdem nicht von seinem positiven Urteil abrücken, beharrte darauf, eine Topleistung seiner Mannen übers gesamte Match gesehen zu haben. „Klar, in der Kabine war es still, die Jungs hätten sehr gerne den ersten Sieg gefeiert. Aber es gibt keinen Grund, enttäuscht zu sein. Das war stark!“

Fast noch der Lucky Punch Zu überzeugen wussten die Gäste auch nach dem Seitenwechsel nicht. Immerhin stand die Abwehr um Ex-Profi Tim Heubach, der in der Zentrale früh seinen am Fuß verletzten Standardpartner Jochen Schumacher verloren hatte, nun besser. Und weil der VfL selbst an einem schlechten Tag immer noch für eine besondere Offensivaktion gut ist, gab Klinger die Hoffnung auf den „Lucky Punch“ bis zum Schluss nicht auf. Zu Recht: „Am Ende können wir vielleicht sogar gewinnen, wenn der Ball von Justin Francis aus 30 Metern in den Giebel fliegt.“

Das Fazit Die auch nach drei Spielen immer noch torlosen Holzheimer hätten das Derby gewinnen müssen, daran ließ selbst Klinger keinen Zweifel: „Das war ein glücklicher Punktgewinn für uns.“ In die Kirmestage gingen beide Trainer mit einem guten Gefühl. Neumann, der die Torflaute unter keinen Umständen weiter thematisieren wollte, sagte mit trotzigem Blick: „Ich muss zufrieden sein. Ich kann mich im Training doch nicht mit verbitterter Miene vor die Mannschaft stellen und mich beklagen. Dazu besteht auch überhaupt kein Grund.“ Klinger schickte seine Mannschaft mit viel Lob bis Dienstag in die Pause: „Ja, die erste Hälfte gegen Holzheim war schwach. Aber wir haben als Aufsteiger in den ersten drei Spielen nur ein Tor kassiert und fünf Punkte geholt. Da gibt es gar nichts zu meckern.“