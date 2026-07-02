Gewitter beendet das Hallbergmooser Vorbereitungsspiel in Wasserburg

VfB-Trainer Andreas Giglberger ist trotz einiger Testspiel-Niederlagen bislang zufrieden mit der Vorbereitung. Noch arbeite man an den Grundlagen.

Blickt man auf die bisherigen Testspiele, dann scheint es noch recht unrund beim Landesligisten VfB Hallbergmoos zu laufen. In der Frühphase der Vorbereitung gab es zwischen Konditionseinheiten zwei Niederlagen gegen die Bezirksligisten Nord-Lerchenau (2:4) und Walpertskirchen (1:4), dann wurde der Auftritt gegen Fortuna Regensburg wegen des Hitze-Wochenendes abgesagt. Der Test am Mittwoch bei Bayernliga-Aufsteiger Wasserburg wurde beim Stand von 1:3 nach 75 Minuten abgebrochen. Trainer Andreas Giglberger ist dennoch zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung.

Der Trainer betont, dass man in der ersten Hälfte der Vorbereitung die körperlichen Grundlagen gelegt habe. Dazu kam auch, dass man durch Verletzungen, Urlauber und privat verhinderte Spieler nie den ganzen Kader beisammenhatte. Am Dienstag beim TSV 1880 hatte der VfB drei Spieler auf der Bank, während der Bayernliga-Aufsteiger komplett durchwechseln konnte. Beim Stand von 1:3 (Tor: Krause) wurde die Partie wegen eines Gewitters abgebrochen.

In Wasserburg machte der gerade erst 18 Jahre alt gewordene Elija Glauser sein erstes Spiel bei der Ersten. Durch die Ausfälle durfte auch Mateo Blazevic von der Zweiten Mannschaft mittrainieren und wurde als Belohnung für seine Trainingsleistungen auch in den Testspielen eingesetzt. „Das sind talentierte, junge Leute, mit denen wir noch viel Spaß haben werden“, sagt Cheftrainer Andreas Giglberger. Die jüngsten Ausfälle boten also eine Chance für Kicker, die man bisher eher weniger auf dem Schirm hatte.

Es gibt aber auch Dinge, die nicht so schön waren. „Gegen Wasserburg haben wir die drei Gegentore hergeschenkt“, ärgerte sich Giglberger, der jede Partie und damit auch Testspiele gewinnen will. Gegen den TSV hat man zweimal mit dem letzten Mann im Spielaufbau den Ball verloren, bevor es dann klingelte. Solche Gegentore möchte man sich auch in Freundschaftsspielen nicht fangen.

Giglberger arbeitet mit seinem Kader derzeit noch an den Grundlagen, bevor es dann um die Feinarbeit geht. In den bisher sehr harten drei Wochen („Wir haben noch eine Schippe draufgelegt im Vergleich zu den letzten Vorbereitungen“) hat man neben den körperlichen Basics auch Modelle entwickelt für das Spiel gegen den Ball. Der Trainer möchte variabel spielen – mit Phasen des hohen Anlaufens bis zum tiefen Abwehrblock. Mit einem Wechsel will man für den Gegner unberechenbar sein.

Zuletzt hat sich auch schon gezeigt, dass die Königstransfers Sebastian Kolbe und Benedikt Orth der Mannschaft ein anderes Gesicht geben. „Gegen Wasserburg war mit Spielern wie den beiden eine ganz andere Präsenz auf dem Platz“, sagt der Coach. „Sie werden uns sehr weiterhelfen.“