 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Gewinnt Vichttal weiter? – Verlautenheide im Verfolgerduell

Der Tabellenführer empfängt Berger Preuß, während Eintracht Verlautenheide II gegen Grenzwacht Pannesheide wichtige Punkte im Rennen um Rang zwei sammeln will. Im Tabellenkeller stehen mehrere direkte Duelle an.

von Tim Zimmer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julia Sahr

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Kreisliga A Aachen
SV Rott
Eilendorf
Freund
SV Eilendorf II

Vier Spieltage vor Saisonende spitzt sich die Lage in der Kreisliga A Aachen weiter zu. Während der VfL Vichttal II bereits Meister ist, kämpfen dahinter gleich mehrere Teams um die besten Plätze. Auch im unteren Tabellenbereich gewinnen die direkten Vergleiche zunehmend an Bedeutung.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
15:00live

Der Tabellenzweite FC Eschweiler 2020 gastiert beim FV Vaalserquartier und will den Druck auf Eilendorf II und Verlautenheide II hochhalten. Nach dem 4:2 gegen die DJK Arminia Eilendorf reist die Mannschaft von Etienne Burlet mit viel Offensivqualität an. Vaalserquartier wartet dagegen seit mehreren Spielen auf ein Erfolgserlebnis und benötigt dringend Punkte.

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
15:30

Der Tabellenfünfte SV St. Jöris empfängt den direkten Konkurrenten FC Stolberg zum zweiten Topspiel des Wochenendes. Zwischen beiden Mannschaften liegen nur fünf Punkte, weshalb das Duell richtungsweisend für die obere Tabellenhälfte sein könnte. St. Jöris überzeugte zuletzt offensiv beim 3:1 in Vaalserquartier, während Stolberg nach dem 2:6 gegen Breinig II Wiedergutmachung anstrebt.

So., 10.05.2026, 11:00 Uhr
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
11:00

Der 14. Burtscheider TV empfängt mit der DJK Arminia Eilendorf den Tabellen-15. zu einem direkten Duell im unteren Drittel. Beide Mannschaften konnten zuletzt punkten, weshalb das Spiel zusätzliche Bedeutung im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld erhält. Der BTV will nach dem spektakulären 4:3 in Kellersberg nachlegen.

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
13:30live

Im Duell der unteren Tabellenregionen empfängt Schlusslicht-Verfolger FC Germania Freund den Tabellenzehnten SC Kellersberg. Freund schöpfte zuletzt durch das Remis in Pannesheide neues Selbstvertrauen, während Kellersberg nach dem spektakulären 4:3 gegen Burtscheid anreist. Für beide Teams geht es vor allem darum, Abstand zu den letzten Plätzen zu gewinnen.

So., 10.05.2026, 11:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
11:00

Das Duell zwischen dem Tabellenvierten Eintracht Verlautenheide II und dem Siebten Grenzwacht Pannesheide gehört zu den Topspielen des Spieltags. Verlautenheide geht nach zuletzt zwei überzeugenden Siegen mit Rückenwind in die Partie und könnte mit einem weiteren Erfolg Druck auf das punktgleiche Spitzenduo ausüben. Pannesheide holte aus den vergangenen beiden Spielen nur einen Punkt und benötigt im Rennen um die obere Tabellenhälfte dringend ein Erfolgserlebnis.

So., 10.05.2026, 11:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
11:00live

Tabellenführer VfL Vichttal II empfängt den 13. SC Berger Preuß als klarer Favorit. Die Mannschaft von Tom Schruff ist weiterhin ungeschlagen und stellte zuletzt beim 3:0 in Eilendorf erneut ihre Stabilität unter Beweis. Außerdem sind sie bereits Meister. Spielen sie trotzdem weiter auf dem Niveau? Berger Preuß reist nach der deutlichen Heimniederlage gegen Verlautenheide mit defensiven Problemen an.

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
15:30

Der Tabellenelfte Rhenania Würselen/Euchen bekommt es mit dem Tabellendritten SV Eilendorf II zu tun. Die Gastgeber gehen nach dem überraschenden 1:0-Erfolg in Rott mit Selbstvertrauen in die Partie. Eilendorf hingegen verlor zuletzt klar gegen Spitzenreiter Vichttal und darf sich im Rennen um Rang zwei keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

So., 10.05.2026, 11:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
SV Rott
SV RottSV Rott
11:00live

Der Tabellenneunte SV Breinig II trifft auf den Sechsten SV Rott. Breinig sorgte zuletzt mit dem 6:2-Erfolg in Stolberg für Aufsehen und präsentierte sich offensiv in starker Form. Rott hingegen verlor drei der vergangenen vier Partien und steht unter Zugzwang.